Вице-премьер Башкирии рассказала, где платят зарплату от 25 до 70 тысяч рублей

Сегодня, 26 апреля, вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова, которая является также главой минтруда РБ, прокомментировала информацию о возможности найти стабильно оплачиваемую работу в Башкирии.

По ее словам, имеется более тысячи вакансий, в том числе и в сельском хозяйстве, с зарплатой от 25 до 70 тысяч рублей в месяц. Например, это могут быть работник птицеводческого комплекса в Мелеузовском районе или водитель грузового транспорта.

Помимо этого, уточним, что из федерального центра ждут 3.3 млрд рублей для выплаты пособий по безработице. Для сравнения: раньше в Башкирии в год на это требовалось не более 1,7 млрд рублей. Увеличение федеральных средств связано с ожидаемым ростом безработицы.

При этом Ленара Иванова уточнила, что минтруд намерен не просто платить пособия. а помогать безработным найти себе новое место работы.