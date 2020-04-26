Вице-премьер Башкирии рассказала, где платят зарплату от 25 до 70 тысяч рублей
Ленара Иванова назвала предприятия, которые нуждаются в кадра и готовы платить хорошую зарплату.
Сегодня, 26 апреля, вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова, которая является также главой минтруда РБ, прокомментировала информацию о возможности найти стабильно оплачиваемую работу в Башкирии.
По ее словам, имеется более тысячи вакансий, в том числе и в сельском хозяйстве, с зарплатой от 25 до 70 тысяч рублей в месяц. Например, это могут быть работник птицеводческого комплекса в Мелеузовском районе или водитель грузового транспорта.
Помимо этого, уточним, что из федерального центра ждут 3.3 млрд рублей для выплаты пособий по безработице. Для сравнения: раньше в Башкирии в год на это требовалось не более 1,7 млрд рублей. Увеличение федеральных средств связано с ожидаемым ростом безработицы.
При этом Ленара Иванова уточнила, что минтруд намерен не просто платить пособия. а помогать безработным найти себе новое место работы.
Важно условие получения пособия в сумме не менее МРОТ – получение белой зарплаты ранее. Поэтому те, кто получал зарплату в конверте, на нормально пособие рассчитывать не смогут, им положена выплата на уровне 1,5 тысячи рублей.