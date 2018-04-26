В Башкирии вырос средний доход - Башстат

В феврале текущего года средний доход на человека составил 25104 рубля, сообщает Башстат, а в январе среднедушевой доход равнялся 22906,9 рублям. Рост составил 3 198,1 руб.

В январе-феврале текущего года житель Башкирии мог купить на эти деньги 79,2 килограмма говядины или 150,5 килограммов мороженой рыбы, 454,8 литра молока, 48,7 килограммов сливочного масла, 758,5 килограмма сахара, 874,8 килограмма муки и 1,013 тонны картофеля.