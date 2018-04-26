УРАЛСИБ выдал первый ипотечный кредит в рамках новой жилищной программы

«Для нас участие в программе стало реальной возможностью накопить хорошую сумму для первоначального взноса на собственное жилье, — говорят супруги Алина и Артур Шайбаковы. — Все три года мы пополняли вклад, а заодно выбирали нашу будущую квартиру. Теперь думаем о ремонте и новоселье, ведь оформление бумаг уже практически завершено».

По условиям программы жители Республики открывают накопительный жилищный вклад сроком от 3 до 6 лет в банке-партнере. К ежемесячному взносу участника из бюджета республики начисляется премия в размере до 30% от суммы взноса. С учетом бюджетной премии эффективная процентная ставка по вкладу составляет до 20% годовых и выше, что многократно превышает уровень инфляции и рост цен на недвижимость, а,соответственно, позволяет комфортно накопить первоначальный взнос на свою будущую квартиру.

Более того, участники программы, накопившие первоначальный взнос, могут оформить кредит на приобретение жилья под сниженную ставку 6-7% годовых. С его помощью можно приобрести жилье, как на первичном, так и на вторичном рынке, а также погасить ранее взятые жилищные кредиты.

С декабря 2017 года условия вступления в программу стали еще более доступными.Сегодня они действуют для постоянно проживающих на территории РБ членов молодых семей, чей возраст на момент открытия вклада не превышает 35 лет, а также для лиц, имеющих одного и более детей до 18 лет. Сохранилась возможность участия для жителей региона, признанных нуждающимися по основаниям, указанным в ст. 51 ЖК РФ.

«Программа позволяет клиентам накопить первоначальный взнос на ипотеку и оформить кредит по льготной ставке ниже рынка, либо объединить вклады, открытые супругами или родственниками, и совершить покупку без ипотеки, – отметила Юлия Воробьева, руководитель Центра ипотечного кредитования ПАО Банк УРАЛСИБ. – В нашем банке сегодня открыто более 2000 таких вкладов. Ставка кредитования для клиента зависит от срока накоплений. В 2018 году более 900 клиентов могут воспользоваться предложением по ставке ниже среднерыночной, либо продлить срок накоплений».

«Опытом Республики Башкортостан по реализации программы жилстройсбережений активно интересуются как другие регионы, так и на федеральном уровне, – сообщает руководитель Дирекции по развитию ипотечно-накопительных механизмов и программ Республики Башкортостан Евгений Декатов. – Участие в проекте двух банков-партнёров также подтверждает потенциал широкого распространения механизмов накопительной ипотеки в нашей стране».

На 1 апреля текущего года 573 участника уже улучшили свои жилищные условия с использованием накопленной бюджетной премии и кредитами банков. Также около 500 участников к данному моменту воспользовались правом продления срока накопления средств в программе еще на 1-3 года. Всего в 2018 году период накопления заканчивается у 2000 участников.

По данным Дирекции развития ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ в Башкортостане: 45% вкладчиков уже планируют приобретать квартиры с использованием ипотеки, 40% планируют продлить участие в программе, и примерно 10% смогут в скором времени совершить сделку без привлечения кредитных средств.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 472 банкомата, 526 платежных терминалов и 22 270 POS-терминалов.