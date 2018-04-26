Китайцы скрепили подписями желание построить в Башкирии цементный завод

Вчера, 25 апреля, вице-премьер Башкирии Илшат Тажитдинов полписал инвестиционное соглашение о строительстве цементного завода в Сибае с председателем ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ» Ли Лэцзюнем.

Как сообщили в пресс-службе правительства Башкирии, общий объем инвестиций в данный проект превысит 12 млрд рублей. Завод будет производить 5 000 тонн продукции в сутки должен дать региону не меньше 250 рабочих мест.