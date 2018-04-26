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Китайцы скрепили подписями желание построить в Башкирии цементный завод
Сюжеты:
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Китайцы скрепили подписями желание построить в Башкирии цементный завод

Сегодня, 09:52ЭкономикаТатьяна МайороваФото: пресс-служба главы РБ
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