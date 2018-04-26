Глава Башкирии заявил, что крупные предприятия ведут отчужденную политику

Вчера, 25 апреля, глава Башкирии Рустэм Хамитов провел заседание Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию экспорта. Прежде всего, он отметил, что инвестиционный поток снизился на целых 20%.

– Что касается инвестиций, то ожидания в прошлом году в этой части не оправдались, – подчеркнул глава Башкирии. – Инвестиционный поток снизился значительно – более чем на 20 процентов. Это произошло, в том числе, и потому, что пока не удаётся выстроить эффективную совместную работу с крупными предприятиями, оперативно решать текущие вопросы в инвестиционной сфере.

Рустэм Хамитов отметил, что на разных совещаниях ранее поднимался вопрос на эту тему, но ситуация пока не улучшается. Он добавил, что власти будут вести ежеквартальный мониторинг реализации инвестиционных планов предприятий. Однако если представители предприятий будут отклоняться от запланированных показателей, их руководство будет давать объяснения на заседании Общественного совета, а также данный вопрос будет выясняться и с выходом на головное руководство наших крупных предприятий в Москве или других городах России.

Глава Башкирии счел неправильным тот факт, что на заседании Общественного совета присутствует высший менеджмент предприятий, однако нет собственников.

- Мы понимаем, что от собственников зависит очень много. На такие совещания, обсуждения нужно приглашать и тех, кто владеет этими компаниями, - заявил глава Башкирии.

При этом он подчеркнул, что власти готовы оказать крупному бизнесу всяческую поддержку в привлечении инвестиций.