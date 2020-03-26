За четвертый квартал 2019 года МегаФон нарастил выручку на 5,4%

Компания Мегафон опубликовала ключевые результаты четвертого квартала 2019 года.

Выручка увеличилась на 5,4% и составила 93,2 млрд руб.

Сервисная выручка увеличилась на 1,3% и составила 80,4 млрд руб.

Выручка от продаж оборудования и аксессуаров выросла на 41,5% до 12,8 млрд руб.

Показатель OIBDA вырос на 39,8% до 38,5 млрд руб., рентабельность OIBDA составила 41,3%

Скорректированная чистая прибыль выросла на 78,5% до 2,0 млрд руб.

Чистый долг сократился на 8,5% до 320,4 млрд руб.

Рост выручки

Сервисная выручка в четвертом квартале 2019 года выросла на 1,3% и составила 80,4 млрд руб. в основном благодаря росту выручки мобильной передачи данных в связи с обновлением линейки «Включайся!» последними технологическими решениями и партнерскими сервисами.

Абонентам была предложена система кросс-скидок, впервые на рынке внедрена функция кэшбека с абонентской платы, который можно потратить на приобретение продуктов Компании. Эти и другие решения привели к росту пользователей передачи данных на 6,7% до 34,9 млн человек, количество мобильных абонентов в России сохранилось на уровне 75,2 млн человек.

Рост выручки от услуг клиентам государственного сектора в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) также оказал положительный эффект как на мобильный, так и на фиксированный сегменты выручки. По итогам года сервисная выручка достигла 310,8 млрд руб., показав прирост в 1,2%.

Салоны будущего

В четвертом квартале МегаФон продолжил развитие своей розничной сети за счет внедрения салонов продаж нового поколения с высоким уровнем сервиса и особым подходом к обслуживанию. Среднее количество клиентов в обновленных салонах выросло на 20%, средняя дневная выручка – на 30-40% по сравнению с салонами традиционного формата.

Развитие форматов обслуживания в рознице МегаФона продолжается. Так, в ноябре 2019 года открыт первый в России Experience store с фокусом на цифровой опыт клиентов. Это новый формат салонов продаж в четыре раза большей площади с открытой выкладкой, электронными ценниками, интерактивными механиками взаимодействия с потребителями и технологиями самообслуживания. Experience store состоит из пяти тематических зон, посвященных смартфонам, технологиям «умного» дома, ТВ и геймингу, путешествиям и здоровому образу жизни, а также увлечениям детей.

Лучшая мобильная сеть в России и развитие сетей 5G

CAPEX в четвертом квартале составил 31,3 млрд руб., на 18,2% меньше аналогичного периода прошлого года. Экономия CAPEX обусловлена тем, что в 2018 году осуществлялись масштабные вложения в обновление биллинговой платформы.

В 2019 году основной фокус Компании был направлен на продолжающееся развертывание и повышение устойчивости сетей, повышение качества услуг, развитие клиентского опыта. За четвертый квартал 2019 года введены в эксплуатацию порядка 2 470 новых базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced. Компания активно готовится к внедрению нового стандарта 5G в России.

Здоровая ликвидность

МегаФон продолжает работать над снижением долговой нагрузки, направляя часть прибыли на ее сокращение. Чистый долг Компании за отчетный период сократился на 29,9 млрд руб до 320,4 млрд руб. Это позволило МегаФону снизить соотношение чистого долга к OIBDA с 2,49x в третьем квартале 2019 года до 2,11x в четвертом квартале 2019 года. Скорректированная чистая прибыль в четвертом квартале продемонстрировала рост на 78,5%.

На годовых показателях прибыли по-прежнему сказывается рост финансовых расходов прошлых периодов в связи с привлечением дополнительных заемных средств для финансирования выкупа акций и ГДР, завершившегося в сентябре 2018 года, обязательного предложения о приобретении акций МегаФона, завершившегося в первом квартале 2019 года, а также выкупа акций у миноритарных акционеров, который был осуществлен во втором квартале 2019 года.

Мнения

Геворк Вермишян, генеральный директор Компании, подвел итоги квартала:

МегаФон продолжает уверенно развивать бизнес, что подтверждает динамика основных показателей Компании. Востребованность услуг мобильной связи остается стабильно высокой. Вектор, направленный на интересы цифровых абонентов, демонстрирует свою эффективность – количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных, в очередной раз растет, как и выручка в этом сегменте. Мы предлагаем новые услуги, актуальные для современных абонентов. Реализация ИКТ‑проектов для корпоративных клиентов позволила увеличить в четвертом квартале выручку от услуг фиксированной связи.

Мы показываем позитивную динамику сервисной выручки и по итогам года. Это особенно значимо, ведь на предыдущий 2018 год пришелся рост наших доходов от контрактов в рамках проведения Чемпионата Мира по футболу.Основные ожидания по развитию цифровой среды в России связаны с появлением в стране стандарта связи пятого поколения. Ключевые игроки рынка синхронизируют усилия для развития технологий – в декабре операторы договорились о создании совместного предприятия для подготовки к запуску 5G в стране. Мы рассчитываем, что совместная работа по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения, позволит предложить рынку новые возможности 5G.

Предложения МегаФона для корпоративного бизнеса не ограничиваются услугами связи. Мы разрабатываем продукты на базе искусственного интеллекта, позволяющие упростить бизнес-процессы. Например, в ноябре было запущено облачное решение интеллектуальной обработки вызовов, которое позволяет компаниям принимать и делать звонки без привлечения операторов и тем самым сократить расходы и трудозатраты персонала, также разработан сервис виртуальной АТС для малого и среднего бизнеса.

МегаФон продолжает развивать партнерства с крупными компаниями, позволяющие укрепить позиции Компании в области цифровых технологий. В начале четвертого квартала завершилось формирование совместного предприятия МегаФона с РФПИ, Alibaba Group и Mail.ru Group. В ноябре первый шаг в рамках AliExpress Россия оценили наши абоненты – МегаФон стал первым оператором, запустившим интернет-магазин на ресурсе TMall.

Партнерства и разработка собственных продуктов и услуг, отвечающих актуальным задачам абонентов и бизнеса, позволяют МегаФону реализовывать стратегию цифровой трансформации. Мы положительно оцениваем результаты четвертого квартала – как и года в целом – и видим, что финансовые показатели подтверждают актуальность выбранного направления развития Компании.

Начало 2020 года для бизнеса оказалось нетипичным. И наши абоненты, и бизнес оказались в ситуации неопределенности в связи с ограничениями, вызванными эпидемиологической ситуацией в стране. Мы принимаем все меры для того, чтобы наши сотрудники и клиенты максимально комфортно прошли этот период. Пользователям предоставлен целый ряд льготных продуктов и услуг, чтобы помочь им справиться с вынужденными изменениями в образе жизни.

Никита Орлов, финансовый директор Компании, прокомментировал финансовые результаты квартала:

В четвертом квартале 2019 года мы достигли хороших результатов и продемонстрировали рост ключевых финансовых показателей.Выручка выросла на 5,4% и достигла 93 202 млн руб. Основная доля по-прежнему приходится на Россию – более 98,4% от всей выручки Компании. Компания продолжает развивать новые сервисы, тарифы и инновационные услуги, реализуя стратегию цифровой трансформации, в результате чего цифровая выручка в четвертом квартале выросла на 52,3%.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в четвертом квартале 2019 года выросла на 41,5% и составила 12 822 млн руб., в связи с ростом продаж смартфонов, в том числе в высокой ценовой категории, новых моделей Samsung и Apple, а также смартфонов Honor и Huawei, которым были посвящены специальные маркетинговые инициативы. Положительный эффект на продажи оказало открытие салонов нового поколения.

Показатель OIBDA в четвертом квартале 2019 года вырос на 39,8% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года до 38 518 млн руб., а рентабельность OIBDA выросла на 10,1 п.п. до 41,3%. Положительный эффект оказали рост выручки и снижение затрат, благодаря проведению целого ряда инициатив по повышению эффективности, а также снижение затрат на радиочастоты с изменением тарифов.

Скорректированная чистая прибыль в четвертом квартале 2019 года составила 2 022 млн руб., увеличившись на 78,5% в связи с ростом выручки и сокращением операционных затрат.

Дамир Байгильдин, директор отделения по Республике Башкортостан, прокомментировал результаты развития сети в регионе:

В 2019 году МегаФон в Республике Башкортостан активно развивал сеть. В Уфе в 2019 году сеть LTE МегаФона по числу базовых станций приросла на 20%. По данным пользователей приложения Speedtest компании Ookla оператор обеспечивает самую высокую среднюю и максимальную скорости сети 4G в столице республики по итогам 2019 года. В четвертом квартале эти показатели составили 26,73 Мбит/c и 61,75 Мбит/c.

Интернет 4G МегаФона стал доступен всем жителям городов и большинства районных центров Башкирии. В 2019 году базовые станции стандарта LTE оператора также начали работать в ряде малочисленных населенных пунктов с численностью жителей от 200 до 2000 человек, в которых интернет 4G появился впервые.