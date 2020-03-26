Цена вопроса: «антивирусные предложения» фитнес-центров Башкирии озадачили клиентов

Отметим сразу, что мы с большим уважением относимся к представителям малого и среднего бизнеса и всегда готовы поддержать их в трудных ситуациях, в спорах с представителями власти и недобросовестными конкурентами. Но все же не зря говорят, что в сложных ситуациях проявляется суть людей. Пандемия коронавируса стала для многих именно таким индикатором

«Кому — вирус, кому — сенокос»

Именно так прокомментировали пользователи соцсетей горячее предложение, опубликованное уфимским центром ZORGE FITNESS.

«Антивирусная карта по цене предпродаж! На период карантина! Не паникуем и тренируемся! Для всех, кому вирус не страшен, для всех, кто на спорте все равно!» — гласил этот яркий пример русского маркетинга, бессмысленного и беспощадного (авторская орфография сохранена). Вирус, перечеркнутый запрещающим знаком, вероятно, должен был вселить в посетителей данного центра уверенность в том, что коллективные занятия на тренажерах гарантируют защиту от новой опасной инфекции.

Рекламное предложение было опубликовано вечером 24 марта, когда уже было очевидно, что меры безопасности против распространения коронавируса в стране будут ужесточаться. Мы не знаем, успели ли хозяева данного фитнес-центра реализовать хоть сколько таких «антивирусных карт». Судя по переписке с клиентами, на объявление откликнулись несколько посетительниц, которые, видимо, тоже не следят за мировыми новостями либо познают их с инстаграм-страниц таких бесстрашных блогеров, как «Татарка в Сочи» Гузель Шарафутдинова, злостно нарушавшая режим самоизоляции после возвращения с заграничного отдыха.

Как показал мониторинг предложений других фитнес-клубов Уфы, ни один из них не стал отменять занятия либо ограничивать число занимающихся одновременно в зале человек.

— По России закрывают фитнес-клубы и бассейны на карантин. Как у нас дела обстоят? — задавали вопросы недоумевающие клиенты.

— Добрый день! Мы открыты и работаем. Ориентируемся на предписания Роспотребназдора. На данный момент в Уфе нет оснований для беспокойства и введения ограничивающих мер в наших клубах. Все необходимые мероприятия для профилактики распространения инфекции принимаются в полном объеме. Регулярные занятия важны для поддержания иммунитета! Желаем вам хороших тренировок! — не моргнув глазом, отвечал менеджер клуба Mendeleef Fitness.

А Айгуль Хусаинова, генеральный директор группы компаний Persona Sport, к которой относится клуб Pushkin Fitness, для пущей уверенности клиентов, даже опубликовала подобные пояснения за своей подписью. Она заверила клиентов, что «все поверхности тренажеров, дверные ручки, выключатели, ключи от шкафчиков регулярно обрабатываются антисептиком; в усиленном режиме проводится проветривание помещений и влажная уборка с применением дезинфицирующих средств для клининга; установлены дополнительные антисептики для обработки рук; под особым контролем самочувствие сотрудников клубов, приобретены бесконтактные градусники».

Наши коллеги из агентства «Башинформ» опубликовали также информацию о том, что, несмотря на запрет властей, данный бассейнам на продолжение работы, еще вчера утром вовсю продолжал зазывать к себе клиентов уфимский аквапарк, видимо, воспользовавшись тем, что в его названии отсутствует слово «бассейн».

Представитель аквапарка сообщила озадаченным журналистам, что «в связи с решением правительства РБ не допускать мероприятия с участием более 50 человек, в аквапарке контролируют количество человек в аквазонах».

Напомним, все это происходило уже после того, как по всем телеканалам и на всех интернет-ресурсах шли новости о событиях в Италии и других европейских странах, а также в Москве.

— Это неправильно, что в России до сих пор работают фитнес-клубы, это очень опрометчиво в условиях надвигающейся пандемии пользоваться услугами таких заведений. Мне кажется, после событий в Китае и Италии все уже должны знать о том, что коронавирус поражает организм человека через слизистые оболочки, и заражения до сих пор не прекращаются. Условия фитнес-залов — это реальная зона риска, включая тренажерные залы, раздевалки, душевые комнаты. В Италии фитнес-залы были закрыты в первую очередь вместе с бассейнами! — такое мнение высказала о происходящем наша землячка Анна Смирнова, которая живет сейчас с семьей в Италии и ранее дала обстоятельное интервью Медиакорсети.

…Когда этот материал уже был готов к публикации, выяснилось, что фитнес-залы все-таки прекратили свою работу в соответствии с решением главы Башкирии Радия Хабирова.

Многие из них пообещали проводить для своих клиентов занятия онлайн и вернуться к занятиям в залах при первой возможности пригласить своих клиентов к себе. Есть надежда, что это произойдет уже после полной победы над опасной инфекцией.

Дети мои…

И словно вторая сторона «антивирусной» медали — ситуация, в которой оказались руководители организаций дополнительного образования.

Свою историю в беседе с корреспондентом Медиакорсети изложила предприниматель Татьяна Михайлова, руководящая лингвистической школой в городе Белебее.

— Я открыла свой бизнес в сентябре 2019 года. Стала индивидуальным предпринимателем, очень надеялась на обещанную поддержку властей. Опустим все нюансы, связанные с выбором налогообложения, оформлением муниципальной аренды и ненавистных взглядов представителей арендодаторов. В общем, половина моих кудряшек осыпалось еще до Нового 2020 года, — поведала Татьяна.

Пандемия и последовавший вслед за известием о ней карантин, само собой, стал серьезным ударом для Татьяны и ее коллег. занимающихся аналогичным бизнесом. В отличие от фитнес-залов, их работа была переведена в онлайн одной из первых.

— Каким образом выживать таким предпринимателям, как я? А если после карантина введется всеобщий карантин, в чем уже почти никто и не сомневается? В моих группах 4- 6 человек. По закону, обучение может иметь место при количестве обучающихся не выше 15 человек, — вопрошает Татьяна.

Очевидно, что на время карантина Михайлова и аналогичные предприниматели лишатся части клиентов, поскольку многие занятия предполагают личный контакт учеников с преподавателями, особенно это касается малышей. Это неизменно отразится на доходах. Татьяна. как мать троих детей, пока слабо представляет, как сможет сводить концы с концами — и бизнес продолжать, и семью не оставить без куска хлеба.

Вчерашнее выступление президента страны Владимира Путина содержало целый ряд предложений, касающихся поддержки малого и среднего бизнеса, — это и отсрочка по налогам (кроме НДС) и страховым отчислениям, и рекомендации правительству продумать возможности субсидирования, и т. д.

Однако вопросы об арендной плате за занимаемые помещения в «антивирусный пакет» не попали. Понятно, что их следует решать на условиях договоренности между предпринимателями и арендаторами. В случае с бизнесом Татьяны пока речь идет об отмене очных занятий с детьми на месяц. С проблемами, высказанными Татьяной Михайловой, согласилась и уфимская предпринимательница Кристина Недорезова-Дремина, которая руководит центром «Фитнес для мозга «Сеньор».

— Мы открылись тоже в прошлом году, на месяц раньше Татьяны Михайловой, а на карантин закрылись ещё в понедельник. Договорилась с арендодателем понизить процентную ставку до 50%, а раньше платила 70. Сейчас моя аренда составляет 35 тысяч рублей. У меня тоже есть ипотека, есть маленький ребенок. Три дня была в депрессии, перешла, как бы не хотелось, на онлайн-площадку. Результат пока нулевой. Что делать? Сейчас 17 моих сотрудников сидят дома. Аренда, налоги и зарплата, просрочки по ипотеке добьют меня быстрее коронавируса, — посетовала Кристина.

Решения властей заморозить платежи по кредитам и производство по банкротным делам, конечно, вселили определенную уверенность в жителей страны. Но у предпринимателей все равно осталось слишком много вопросов, на которые они надеются получить ответы от представителей власти.

Идти навстречу друг другу

Уполномоченный по правам предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин, пожалуй, показал другим представителям власти отличный пример того, как нужно терпеливо и внимательно общаться с людьми.

— По итогу нескольких горячих дней, звонков и визитов скажу по ситуации, где по разные стороны баррикад сами предприниматели. Например, арендодатели и арендаторы. Там, где муниципальное и государственное имущество, есть соответствующие республиканские и федеральные решения. По частным объектам таких решений нет, у нас рыночная экономика, могут быть только просьбы, — констатировал Флюр Асадуллин.

Он обрисовал показательную ситуацию, в которой оказалась девушка-предприниматель, обратившаяся к нему за консультацией.

— Она арендует помещение под школу художественной гимнастики, аренда — 400 тысяч рублей в месяц, договор на три года, зарегистрирован в Регпалате. Детишки перестали ходить, оборот катастрофически упал. И от аренды отказываться нет желания, но и денег не хватает закрывать её. Девушка вначале выясняла, как можно воздействовать на арендодателя, попросила, чтобы мы написали ему «грозное» письмо на официальном бланке. Но, основываясь на своем предпринимательском опыте, я посоветовал ей, прийти к арендатору и договориться о снижении аренды в два раза на последующие три месяца, с возможным продлением в зависимости от дальнейшей ситуации. Звонком и письмом мы ее поддержим, — рассказал бизнес-омбудсмен.

По его мнению, в общении с арендодателем весомым аргументом послужит тот факт, что если данный арендатор уйдет, в нынешней ситуации вряд ли удастся найти другого. В итоге арендодатель лишится и средств, и партнера.

— Думаю, что я прав. Также рассказал ей, что в случае отказа арендодателя пойти на компромисс можно и нужно обратиться в Торгово-промышленную палату РБ, которая по закону имеет право рассмотреть ситуацию и выдать официальный сертификат подтверждающий форс-мажорные обстоятельства, который судами, как правило, принимается. Так как у нее договор аренды долгосрочный, то в нем предусмотрены санкции за одностороннее расторжение. Ситуация общая, для всех негативная, давайте идти навстречу друг другу, — заключил Флюр Асадуллин.

Он предложил консультационную помощь всем предпринимателям. которые в ней нуждаются. Для этого есть горячая линия — 89174001818.

Напомним, вчера стало известно, что заражение коронавирусом в Башкирии подтвердилось у четырех человек, один из них — ребенок. По данным Роспотребнадзора, все четверо посещали страны Европы.