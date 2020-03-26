ТПП Башкирии готова помочь бизнесу пережить карантин по коронавирусу

С 23 марта в Торгово-промышленной палате РБ заработала горячая линия для консультирования субъектов предпринимательской деятельности по вопросам форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении договоров (контрактов) в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-2019. Подробности рассказал директор правового департамента ТПП РБ Александр Кулешов.

По общему правилу, по внешнеторговым контрактам Сертификат о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы удостоверяет ТПП РФ, а по внутренним договорам заключения выдаются в ТПП РБ.

Из-за особенностей международного и национального законодательства обстоятельства следует расценивать как форс-мажор только в определенных случаях:

Событие должно произойти на территории России.

Форс-мажор оформляется только в рамках определенного контракта. Должна присутствовать причинно-следственная связь между введенными ограничениями/запретами и невозможностью исполнить контракт.

Основанием для признания обстоятельств, препятствующих исполнить контракт, форс-мажором являются акты органов государственной власти, которые вводят соответствующие запреты и ограничения.

В случае возникновения упомянутых выше ситуаций, рекомендуем предпринять следующие шаги:

Подготовить необходимый перечень документов (договоры, спецификации, справки об объемах выполненных обязательств, указы и распоряжения госорганов).

Ознакомиться с условиями договора и в установленный договором срок уведомить контрагента о форс-мажоре.

Приступить к переговорам с контрагентом о внесении изменений в условия контракта либо о его расторжении.