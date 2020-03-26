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Рубль слабеет к резервным валютам
26 марта, 17:46Экономика
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В ходе торгов в четверг, 26 марта, рубль упал к доллару и евро.
Как пишет RT, стоимость доллара выросла до 78,56 рубля (+31 коп.), а курс евро вырос до 85,17 рубля (+7 коп.).
Ранее эксперты заявляли, что рубль достиг пиковой стоимости на рынке и больше нет причин для его дальнейшего падения.
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