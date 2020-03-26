Глава Башкирии о кризисе из-за коронавируса и курса доллара: «Страдать будут все»

В доме правительства республики состоялась встреча с главными редакторами СМИ республики. Глава региона Радий Хабиров не стал скрывать, что в республике в связи с пандемией коронавируса в мире «готовятся к самом худшему развитию событий».

«Не скрою, у нас у всех, у чиновников, сейчас тоже очень тревожное состояние, плюс у нас непростая экономическая ситуация, не только коронавирус, а скачущий курс доллара. Буквально недавно общался с директорами крупных предприятий республики. Настроение у всех очень плохое. Важно понимать, что экономически пострадают все. Это факт. Наш бюджет к такому кризису готов не был», — заявил глава республики.

При этом он также отметил, что некоторые предприятия в связи с надвигающимся кризисом могут приостановить свою работу. Часть крупных строек по всей Башкирии может быть перенесена. Исключения составляют лишь строительство детсадов, школ, а также моста через реку Белую в Уфе в районе Монумента Дружбы, и, разумеется, инфекционной больницы в Уфе.

Радий Хабиров добавил, что граждане могут надеяться в том числе на «адресную социальную помощь»: