В Уфе открылся первый в Башкирии распределительный центр сети "Пятерочка"

Бренд «Пятерочка» известен, пожалуй, всем жителям республики от мала до велика. Сегодня в Башкирии работают 260 магазинов этой торговой сети, входящей в состав Х5 Retail Group. Расположены они не только в крупных городах, но и в более мелких населенных пунктах с населением от 3000 человек. При этом до конца года компания планирует открыть в Башкирии еще более ста магазинов.

Сеть активно развивается в республике. 23 марта 2018 года состоялось открытие первого в Башкирии (девятого в Приволжском федеральном округе) распределительного центра торговой сети «Пятерочка». Простыми словами – это главный склад всех магазинов сети у нас в республике, отсюда по торговым точкам развозятся продукты, которые привыкли ежедневно видеть на полках покупатели.

Открытие распределительного центра – решение очень важной логистической задачи. Раньше поставки осуществлялись из аналогичных центров, расположенных в Самаре и Оренбурге.

Сейчас все делается через Уфу, логистический комплекс находится в микрорайне Шакша с удобными подъездными путями одновременно для десятков грузовиков и фур. Местный производитель может не беспокоиться: здесь товар обработают, упакуют и развезут по полкам магазинов.

Современные технологии

Открывшийся распределительный центр – это огромное складское помещение общей площадью 24,5 тысячи квадратных метров. Он предназначен для размещения всех категорий товаров, какие только продаются в магазинах сети. Центр состоит из 5 зон, в каждой поддерживается необходимый для хранения той или иной категории продуктов температурный режим, начиная со складов с практически комнатной температурой и заканчивая морозильными боксами, в которых столбик термометра постоянно поддерживается на уровне минус 20. Это огромный морозильник площадью 1600 «квадратов», в котором хранится различная замороженная продукция: овощи, мясные и другие полуфабрикаты и, конечно же, любимая еда холостяцкой половины человечества – пельмени.

Морозильное отделение с температурой минус 20 Фото: Илья Немков, mkset.ru

Вся работа по погрузке и разгрузке в складских помещениях центра максимально автоматизирована. Все ряды находятся под пристальным вниманием видеокамер.

В зоне, предназначенной для овощей и фруктов, применяется так называемая напольная технология обработки продукции. С применением этой технологии овощи-фрукты доходят до наших столов примерно в два раза быстрее. А чтобы они были такого же качества, что и при созревании, в помещении установлены специальное оборудование для распыления воды и поддержания, тем самым, необходимой влажности.

А еще мы все привыкли к тому, что многие фрукты – яблоки и другие – очень красиво лежат на полках, при этом они практически абсолютно одинакового правильного размера. Перед тем, как попасть в магазин, в специальном помещении распределительного центра, в котором поддерживается постоянная температура в 5-6 градусов тепла, эти фрукты калибруются. Из всей партии товара, например, яблок, берется определенное количество и буквально проверяется диаметр каждого. Если товар, в данном случае яблоки, оказывается недопустимо мелким, вся партия отправляется обратно поставщику. Поэтому на полках магазинов мы видим только правильные и красивые фрукты.

Социально-ответственный бизнес

Открытие распределительного центра играет важную роль в социально экономическом портрете региона.

Калибровка фруктов: на полки попадают только самые красивые, правильные и большие Фото: Илья Немков, mkset.ru

Во-первых, это рабочие места. С открытием нового комплекса «Пятерочка» увеличила количество своих работников до 3000 человек. Только в новом центре работает более 140 человек. А с открытием в течение этого года еще около сотни магазинов по всей республике количество рабочих мест, очевидно, будет еще больше.

Во-вторых, налоги. В 2017 году торговая сеть «Пятерочка» заплатила в республиканский бюджет порядка 150 миллионов рублей налогов. Это примерно в два раза больше, чем годом ранее.

В-третьих, поддержка местных производителей. Сегодня из всей продукции, представленной на полках магазинов сети, доля башкирских производителей равна примерно 17%, а до конца года её планируют увеличить до 25%.

- Мы очень уважаем местного производителя, который хочет развиваться, внедрять новые технологии, снижать себестоимость, повышая при этом качество. Вкусовые пристрастия башкирских жителей к хорошо известной продукции также играет большую роль. Поэтому мы активно взаимодействуем с местными производителями и поддерживаем их, – говорит Ольга Наумова, генеральный директор федеральной торговой сети «Пятерочка».