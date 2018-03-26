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В Башкирии работникам хлебокомбината выплатили зарплату в 2,4 млн. рублей
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В Башкирии работникам хлебокомбината выплатили зарплату в 2,4 млн. рублей

Сегодня, 11:12Экономика
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