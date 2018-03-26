В Башкирии работникам хлебокомбината выплатили зарплату в 2,4 млн. рублей

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Сотрудники организации длительное время оставались без зарплаты за декабрь прошлого года.
В декабре 2017 года 147 работникам ОАО «Ишимбайский хлебокомбинат» не выплатили зарплату в 2,4 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
На генерального директора хлебокомбината заведено дело по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».
Благодаря вмешательству прокуратуры предприятие погасило задолженность перед работниками в полном объеме.
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