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В Башкирии депутаты расследуют дело о глиняном карьере
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В Башкирии депутаты расследуют дело о глиняном карьере

Сегодня, 11:09ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Ильдус Шамсияров
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