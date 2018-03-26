В Башкирии депутаты расследуют дело о глиняном карьере

- Данный карьер разрабатывается уже не первый год, - рассказал Медиакорсети Ильдус Шамсияров. – По моим сведениям, это делается с ведома администрации. При этом неизвестно, с какой целью добывается глина и куда она отправляется из карьера. Я обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность разработки этого карьера.