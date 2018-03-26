В Башкирии депутаты расследуют дело о глиняном карьере
Сегодня, 11:09ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Ильдус Шамсияров
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Добыча глины не первый год ведется в черте города Нефтекамска.
Депутат Краснокамского районного совета Ильдус Шамсияров обратился в прокуратуру с просьбой выяснить законность добычи глины в карьере, который располагается непосредственно в черте города Нефтекамска.
- Данный карьер разрабатывается уже не первый год, - рассказал Медиакорсети Ильдус Шамсияров. – По моим сведениям, это делается с ведома администрации. При этом неизвестно, с какой целью добывается глина и куда она отправляется из карьера. Я обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность разработки этого карьера.
Свой запрос по этому поводу отправил также и депутат Госсобрания Башкирии Ильгам Галин.
Медиакорсеть будет следить за ситуацией.
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