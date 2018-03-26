В Башкирии бывшие колхозники пожаловались на начальство

150 бывших работников колхоза «Кызыл байрак» из Кугарчинского района обратились в Госсобрание Башкирии с жалобой на то, что им не были выделены полагающиеся по закону земельные доли.

Как сообщили в пресс-службе парламента, на место событий для изучения темы выезжала рабочая группа парламента. В селе Таваканово прошла встреча экспертов с местными жителями, которые собрались в сельском Доме культуры.

Пока оптимального решения вопроса найти не удалось.

- Мы не можем подменять органы исполнительной власти и принимать решения, подлежащие немедленному исполнению. Но депутаты как официальные лица представительного органа государственной власти могут предложить возможные варианты разрешения ситуации в рамках действующего законодательства, а в случае необходимости — инициировать внесение изменений в федеральное и республиканское законодательство, — рассказал руководитель рабочей группы, председатель Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания РБ Расул Гусманов.