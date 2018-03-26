УРАЛСИБ расширил возможности сквозного обслуживания для предпринимателей
Теперь клиенты банка УРАЛСИБ могут обслуживаться в любом отделении банка своего населенного пункта.
Банк УРАЛСИБ расширил возможности сквозного обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое позволяет клиентам банка УРАЛСИБ обслуживаться в любом отделении Банка своего населенного пункта.
Теперь в рамках сквозного обслуживания совершать операции по расчетному счету могут не только лица, указанные в карточке с образцами подписей организации, но и представители компании, действующие на основании доверенности.
«Многие предприниматели предпочитают решать финансовые вопросы в офисе банка, где компетентные менеджеры в формате живого общения ответят на вопросы и дадут квалифицированные рекомендации, – отмечает Екатерина Маландий, руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ.
– При этом предпринимателю зачастую удобно не быть привязанным к одному конкретному офису, а иметь возможность приехать в любой другой, который находится рядом. Такая возможность есть у наших клиентов-предпринимателей уже больше года. А теперь это могут делать также представители компании клиента по доверенности».
В рамках сквозного обслуживания клиенты Банка могут воспользоваться следующими услугами:
· исполнение платежных поручений, предоставленных на бумажном носителе
· прием и пересчет наличных в кассе Банка
· выдача наличных в кассе Банка
· оформление расчетных документов
· изготовление справок, копий расчетных документов, выписок по счету
· исполнение запросов по платежам, зачислениям по счету, розыску переводов, отправленных в другие кредитные организации
· прием предварительных кассовых заявок на получение наличных.
Подробную информацию о продуктах и программах Банка УРАЛСИБ для бизнеса, а также адреса отделений Банка можно узнать на сайте uralsib.ru и по телефону 8 800 700 77 16.
Справка:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 471 банкомат, 528 платежных терминалов и 22 416 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.