УРАЛСИБ расширил возможности сквозного обслуживания для предпринимателей

Банк УРАЛСИБ расширил возможности сквозного обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое позволяет клиентам банка УРАЛСИБ обслуживаться в любом отделении Банка своего населенного пункта.

Теперь в рамках сквозного обслуживания совершать операции по расчетному счету могут не только лица, указанные в карточке с образцами подписей организации, но и представители компании, действующие на основании доверенности.

«Многие предприниматели предпочитают решать финансовые вопросы в офисе банка, где компетентные менеджеры в формате живого общения ответят на вопросы и дадут квалифицированные рекомендации, – отмечает Екатерина Маландий, руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ.

– При этом предпринимателю зачастую удобно не быть привязанным к одному конкретному офису, а иметь возможность приехать в любой другой, который находится рядом. Такая возможность есть у наших клиентов-предпринимателей уже больше года. А теперь это могут делать также представители компании клиента по доверенности».

В рамках сквозного обслуживания клиенты Банка могут воспользоваться следующими услугами:

· исполнение платежных поручений, предоставленных на бумажном носителе

· прием и пересчет наличных в кассе Банка

· выдача наличных в кассе Банка

· оформление расчетных документов

· изготовление справок, копий расчетных документов, выписок по счету

· исполнение запросов по платежам, зачислениям по счету, розыску переводов, отправленных в другие кредитные организации

· прием предварительных кассовых заявок на получение наличных.

Подробную информацию о продуктах и программах Банка УРАЛСИБ для бизнеса, а также адреса отделений Банка можно узнать на сайте uralsib.ru и по телефону 8 800 700 77 16.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.