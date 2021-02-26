Премьер-министр Башкирии разъяснил изменения патентной системы налогообложения

По его словам, многие предприниматели считают, что из-за нововведений стоимость патента может увеличиться.
На самом же деле, все как раз наоборот. Изменения для того и вводятся, чтобы поддержать бизнес, заверил Назаров.
Отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) осложнила положение предпринимателей, в связи с чем принята патентная система. Андрей Назаров пояснил, что с этого года бизнесмены смогут вдвое уменьшить стоимость патента на страховые взносы, которые они платят на свои работников. В случае, если предприниматель работает один, то сумма взносов снизится до нуля. Премьер-министр привел в пример сферу бытовых услуг. Если при системе ЕНВД бизнесмен платил за трех сотрудников 40 тысяч рублей, то при новой патентной системе будет платить 24 тысяч рублей. Кроме того, для предпринимателей, занимающихся розницей и имеющих торговые залы, установили единую стоимость за квадратный метр — 60 тысяч рублей, что на 18% ниже прежней. Власти также расшили перечень предпринимателей, которые могут оформить патент — с 67 до 85 позиций.
Андрей Назаров заявил, что лично будет контролировать систему.
Я буду лично всё внимательно мониторить и в случае, если где-то вдруг случится перекос в сторону увеличения стоимости патента, — теоретически полностью исключить такого нельзя — быстро организую внесение новых изменений в закон, сказал он.
Напомним, законопроект разработало министерство финансов Башкирии. Против нововведений выступил бизнес-омбудсмен Флюр Асадуллина и депутат от ЛДПР Вячеслав Рябов. Однако вчера, 25 февраля, депутаты Госсобрания большинством голосов приняли закон в первом чтении. Поправки вступят в силу 1 апреля.
Отметим, что в рамках нововведений в патентной системе была создана рабочая группа, которая вчера провела свой первый брифинг. Председатель Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Курултая Рида Субханкулова выступила «за» поправки в закон.