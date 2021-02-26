Премьер-министр Башкирии разъяснил изменения патентной системы налогообложения

Отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) осложнила положение предпринимателей, в связи с чем принята патентная система. Андрей Назаров пояснил, что с этого года бизнесмены смогут вдвое уменьшить стоимость патента на страховые взносы, которые они платят на свои работников. В случае, если предприниматель работает один, то сумма взносов снизится до нуля. Премьер-министр привел в пример сферу бытовых услуг. Если при системе ЕНВД бизнесмен платил за трех сотрудников 40 тысяч рублей, то при новой патентной системе будет платить 24 тысяч рублей. Кроме того, для предпринимателей, занимающихся розницей и имеющих торговые залы, установили единую стоимость за квадратный метр — 60 тысяч рублей, что на 18% ниже прежней. Власти также расшили перечень предпринимателей, которые могут оформить патент — с 67 до 85 позиций.