Правительство РФ выделило 1,5 млрд руб на строительство «Восточного выезда» из Уфы

Правительство РФ выделило 1,5 млрд руб на строительство «Восточного выезда» из Уфы

Вчера, 16:31ЭкономикаКарина МамаеваФото: Минтранс РБ
Накануне, 25 февраля, на заседании правительства России сообщили о распределении бюджета, выделенного на ускорение ремонта и строительство дорог. Всего из федеральной казны на эти цели направлено 100 миллиардов рублей.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что часть денег пойдет на строительство «Восточного выезда» из Уфы. Речь идет о сумме 1,5 миллиардов рублей, отметили в Минтрансе республики.

— Оставшаяся часть дополнительного финансирования будет направлена на строительство конкретных дорожных объектов в 2021-2022 годах в 45 регионах России, — добавил заместитель председателя Правительства России.

Напомним, ранее генеральный директор «Башкирской концессионной компании» Асабали Закавов заявлял, что в Уфе объемы строительства Восточного выезда в 2021 году минимум в четыре раза превысят показатели 2020 года.

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