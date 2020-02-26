В Башкирии туризм обогнал по темпам роста платных услуг юристов и ветеринаров
26 февраля, 18:06ЭкономикаТатьяна МайороваФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Такие данные предоставил Башкортостанстат.
Рынок платных услуг в сфере туризма в Башкирии в 2019 году вырос с 200 млн до 270 млн рублей. Рост составил 32%. Об этом сообщил Башкортостанстат.
Уточним, что при этом в общей массе платных услуг туристический сегмент составляет лишь 1,2%.
Следом за туризмом хороший рост показали услуги ветеринаров и юристов, у которых рост составил 13% и 12% соответственно. Их часть в общей массе платных услуг - 0,1 и 0,6%.
Напротив, некоторое падение объема платных услуг произошло в сферах: транспорта (0,5%), культуры (9%), телеком-операторов (6,7%), образования (1,5%), медицины (1%).
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей