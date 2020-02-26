В Башкирии туризм обогнал по темпам роста платных услуг юристов и ветеринаров

Рынок платных услуг в сфере туризма в Башкирии в 2019 году вырос с 200 млн до 270 млн рублей. Рост составил 32%. Об этом сообщил Башкортостанстат.

Уточним, что при этом в общей массе платных услуг туристический сегмент составляет лишь 1,2%.

Следом за туризмом хороший рост показали услуги ветеринаров и юристов, у которых рост составил 13% и 12% соответственно. Их часть в общей массе платных услуг - 0,1 и 0,6%.