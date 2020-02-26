В Башкирии отберут лицензии у перевозчиков за отказ от безналичной оплаты проезда

При отсутствии терминала для безналичной оплаты проезда перевозчики будут лишены лицензии. Об этом сообщил РБК-Уфа со ссылкой на директора Центра организации пассажирских перевозок Рафиса Ахметдинова.

По данным ведомства, сейчас в единой республиканской системе значатся 66 перевозчиков из 73-х. Считается, что «безналом» - при помощи транспортной карты «Алга» или банковских карт - оплатить проезд можно на всех маршрутах автобусных и электротранспорта в Уфе, а также на пригородных – 101, 107, 110. 110с. К 1 июля 2020 года к общему процессу должны подключиться оставшиеся семь перевозчиков.

При том доля пассажиров, предпочитающих безналичный расчет за проезд, растет. Их насчитывается 61%, из которых 24% - платят по карте «Алга».