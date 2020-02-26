«Остается ждать жертв»: эксперты раскрыли секреты модной в Башкирии денежной игры

В соцсети «Инстаграм» активно набирает популярность некая денежная игра, обещающая «легкие деньги». Её участники, которые активно вовлекают в процесс своих знакомых и друзей, уверяют, что можно с легкостью заработать более 19 тысяч рублей, вложив при этом небольшую сумму денег в размере 2400 рублей. Тем временем активные пользователи интернета уже разделились на два лагеря: одни считают, что это удачный способ обогатиться, другие предпочитают не поддаваться на подозрительные схемы.

Медиакорсеть решила узнать мнение сведущих людей.

«2400 рублей — это не просто так»

Судя по правилам, вступить в игру очень просто. Можно начать собирать так называемую команду самому, либо стать одним из звеньев цепочки по приглашению. Все деньги получает участник, который находится в синем поле. Цель игры — набрать 19200 рублей и выйти из нее. Далее в синее поле переходят участники, которые находились в зеленом, и таким образом все вкладчики продвигаются на уровень выше.

Схема подозрительно похожа на финансовую пирамиду, еще такие активно используют при создании кооперативов. Хотя организаторы игры отрицают подобное сходство.

Известный адвокат Рамиль Гизатуллин считает, что, как и в любой пирамиде, рано или поздно кто-то станет жертвой обмана.

— Сейчас идет накачка участников, а потом люди снимут сливки, и всё на этом закончится. До первых жертв правоохранительные органы реагировать не будут, да и смысла нет. Остается только ждать, когда начнут поступать первые жалобы. Получается, что рано или поздно кто-то останется без денег. Кто за этим всем стоит, неизвестно. Самое опасное то, что нет никакой системы контроля за происходящим, — считает Рамиль Гизатуллин.

— С юридической токи зрения, всё очень хорошо продумано. Сумма взноса 2400 рублей тоже появилась не просто так. Дело в том, что если человека обманут на сумму 2400 рублей, полиция откажет в возбуждении дела, потому что это будет мелкое хищение на сумму, не превышающую 2500 рублей. Это прописано в законе. Максимум потянет на административное правонарушение.

В МВД Башкирии отметили, что на данный момент заявлений от потерпевших не поступало. Это означает, что схема пока работает без сбоев, однако это ненадолго. Эксперты уверены, что первые жертвы появятся, когда спадет волна хайпа.

«Древпром» нервно курит за углом»

— Друзья, в социальных сетях набирает обороты так называемая «безопасная игра». Лента и сториз «пестрят» сообщениями-призывами вложить деньги и получить «легкий» доход. К сожалению, в таких случаях чудес не бывает, ведь заработать, ничего не делая, невозможно. Вспомнить только «Восход» и другие похожие истории. Будьте внимательнее и аккуратнее, не ведитесь на очередной развод изощрённых мошенников! — отметил в своем обращении к землякам даже мэр города Нефтекамск Ратмир Мавлиев.

Российское законодательство гласит, что создание денежных пирамид приравнивается к мошенничеству и наказывается весьма строго по статье 159 УК РФ. Популярная игра таковой не признана из-за небольших сумм денежных средств в обороте, однако схема действительно очень похожа. Её привлекательность во многом объясняется оригинальностью идеи.

Вспомните тот же «Древпром», который собирал средства под благовидным предлогом своеобразного «рефинансирования» кредитов.

— На сей раз финансы в игру также поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Те вносят деньги, затем привлекают новых людей — в итоге пирамида растет на глазах. При этом верхушка действительно может заработать. А низы пирамиды ничего не получат — они наивно пожертвовали свои деньги тем, кто стоит на ступеньку выше их, — поделился своим мнением управляющий отделением Нацбанка Башкирии Марат Кашапов.

Он напомнил, что за 2019 год в республике выявили 13 финансовых пирамид. Мошенники получали незаконный доступ к клиентской базе данных банковских и кредитных организаций и активно забрасывали людей рекламой своих «программ легкого и быстрого заработка».

«Чтобы всё было и ничего за это не было»

Психолог Анастасия Трубицина высказала свою точку зрения по поводу того, почему «денежная игра» стала так популярна.

— Любые работающие мошеннические схемы манипулятивны и глубоко психологичны по своей природе. Они играют на чувствах. Пирамиды направлены на пробуждение алчности, гордости и базируются на недооценке рисков. Всем хочется, чтобы у них «всё было, но им за это ничего не было».

Много раз в жизни нас предупреждали про бесплатный сыр в мышеловке. Однако если отовсюду убедительно говорят, что риски минимальны, многие этому верят. Как правило, в таких системах организаторами вкладывается масса усилий, чтобы снизить предсказуемые опасения потенциальных участников, — высказалась гештальт-терапевт Анастасия Трубицина. — Еще одна приманка — это азарт, желание проскочить в игольное ушко, обойти соперника на финише и потом гордиться своей ловкостью. Пока сохраняется у людей любовь к халяве, пока нам важно побеждать даже не очень честным путем, пока мы не набили достаточно шишек, чтобы сохранять здоровую осторожность, финансовые пирамиды, увы, будут существовать.