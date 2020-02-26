Минфин: расходы бюджета Башкирии в 2019 году превысили доходы
26 февраля, 12:35ЭкономикаТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Об этом министр финансов РБ Лира Игтисамова сообщила на совещании в правительстве.
Накануне, 25 февраля, министр финансов Башкирии Лира Игтисамова на совещании в правительстве представила отчет о состоянии бюджета по итогам 2019 года.
По данным минфина, получается, что суммарный объем доходов казны республики в 2019 году достиг 199 млрд рублей, на 11,2% превысив показатель 2018 года.
При этом расходы регионального бюджета в прошлом году явно превысили доходную часть и составляли 215 млрд рублей, на 20% превысив расходы 2018 года.
Основная часть расходов, по данным минфина, была направлена на выполнение социальных обязательств – это 71,2% от общей суммы расходов. Сюда также вошла своевременная выплата зарплаты бюджетникам.
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