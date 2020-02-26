Минфин: расходы бюджета Башкирии в 2019 году превысили доходы

Накануне, 25 февраля, министр финансов Башкирии Лира Игтисамова на совещании в правительстве представила отчет о состоянии бюджета по итогам 2019 года.

По данным минфина, получается, что суммарный объем доходов казны республики в 2019 году достиг 199 млрд рублей, на 11,2% превысив показатель 2018 года.

При этом расходы регионального бюджета в прошлом году явно превысили доходную часть и составляли 215 млрд рублей, на 20% превысив расходы 2018 года.