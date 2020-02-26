Госстрой Башкирии попросил муниципалитеты активнее пополнять банк земли

На коллегии Госстроя Башкирии одной из рассмотренных тем стало решение проблемы обманутых дольщиков. Подробности с мероприятия сообщил РБК-Уфа. О ситуации с обманутыми дольщиками на коллегии подробнее рассказывал замглавы Госстроя РБ Артем Ковшов.

По данным ведомства, сейчас в реестре проблемных объектов в регионе состоит 121 дом. В 2019 году из него были исключены 14 многоэтажек. Вдобавок дольщиков четырех проблемных домов удалось расселить в другие жилые помещения. В общей сложности таким образом был решен квартирный вопрос почти 1600 граждан.

- В этом году мы планируем эту цифру увеличить, – поделился надеждами с аудиторией Артем Ковшов. По его словам, проблему дольщиков, как минимум, наполовину предполагается решить за счет федерального фонда. Остальной части пострадавших обещают помочь получить жилье с помощью муниципалитетов и банка земли.

На хорошем счету в Госстроя РБ опыт решения вопроса в Нефтекамске, где на смену застройщика проблемного объекта АО «Интеграл» пришло МУП «Нефтекамскстройзаказчик», решившее взять кредит на достройку четырех домов. В итоге в 2019 году два дома уже были сданы, еще два должны быть достроены в 2020 году.

– К концу года обманутых дольщиков в Нефтекамске не останется, - уверенно заявил Артем Ковшов. – Мы ждем такой же инициативности от других муниципалитетов, потому что только за счет помощи из федерального фонда проблему обманутых дольщиков решить не удастся.

Еще одним из действенных инструментов Артем Ковшов назвал банк земли, который, впрочем, пока еще полностью не наполнен. Он попросил муниципалитеты активнее предоставлять информацию о пустующих земельных участках, пригодных для строительства и объяснил на примере, как работает данный механизм.

Так, в декабре прошлого года было заключено первое соглашение о предоставлении инвестору земельного участка без торгов, взамен 10% от вводимого жилья он обещал передать дольщикам. Этого хватит, чтобы дать квартиры 178 пострадавшим от недобросовестных застройщиков в Уфе.

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