Глава ТПП РБ Тимур Хакимов: С Узбекистаном заключены контракты на 118 млн рублей

Делегация Башкирии побывала с деловым визитом в Узбекистане и вернулась с хорошими новостями. Руководили делегацией председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев и вице-президент Торгово-промышленной палаты РБ Вадим Утяшев.

В рамках визита в Самаркандской области состоялась встреча делегации Башкирии с Хокимом Самаркандской области Эркинжоном Турдимовым и другими официальными лицами.

Одной из тем для обсуждения стало создание совместных предприятий на территории Самаркандской области для выращивания качественных овощей и фруктов и их экспорта в Башкирию. Точно так же планируется создать на территории Башкирии совместное предприятие по розливу соков из концентратов, производимых в Узбекистане. С таким предложением выступил Алексей Гусев.

Немаловажной частью обсуждения стала взаимная организация стажировок студентов и специалистов аграрного направления из Самаркандской области и Башкортостана.

Вторым пунктом программы визита делегации бизнес-кругов Башкирии стало посещение территориального управления Торгово-промышленной палаты Самаркандской области.

— Во время встречи были затронуты возможные варианты активизации межрегиональных бизнес-контактов в рамках Соглашения о сотрудничестве между территориальным управлением Торгово-промышленной палаты Самаркандской области Республики Узбекистан и Союзом «Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан», которое было подписано в марте 2017 года, — рассказал Медиакорсети глава ТПП РБ Тимур Хакимов. - У нашего взаимного сотрудничества, несомненно, есть перспективы. Так, в рамках нынешнего визита сразу же удалось заключить контракты на 118 млн рублей.

В качестве ответного визита 17–20 марта текущего года в Башкирию на Агропромышленный форум приедет бизнес-миссия Самаркандской области.

Напомним, в октябре прошлого года 15 октября в Торгово-промышленной палате Башкирии прошла встреча узбекской и российской делегаций.

е встречи Тимур Хакимов отметил колоссальные изменения в Узбекистане: открытие большого числа новых предприятий и приток инвестиций.