Жители Башкирии взяли 10 миллиардов рублей микрозаймов в 2017 году

Жители Башкирии за 2017 года взяли взаймы около десяти миллиардов рублей в микрозаймах, сообщили в национальном банке республики.
По сравнению с 2016 годом - это на 7,3 процента больше. Так, количество заемщиков в 2017 году составило более 800 тысяч человек. Отметим, что в настоящее время Банк России принимает меры для того, чтобы ограничить рекламу деятельности микрофинансовых организаций.
Благодаря принятым мерам Банка России по ограничению предельной стоимости займа, процентные ставки на микрофинансовом рынке удалось снизить, отмечают эксперты.
Согласно новому законопроекту, в дальнейшем реклама должна будет содержать информацию о размере годовой процентной ставки, сумме и сроке возврата, в том числе перечень всех дополнительных расходов заёмщика.