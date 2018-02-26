Жители Башкирии взяли 10 миллиардов рублей микрозаймов в 2017 году

По сравнению с 2016 годом - это на 7,3 процента больше. Так, количество заемщиков в 2017 году составило более 800 тысяч человек. Отметим, что в настоящее время Банк России принимает меры для того, чтобы ограничить рекламу деятельности микрофинансовых организаций.