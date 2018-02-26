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Жители Башкирии взяли 10 миллиардов рублей микрозаймов в 2017 году
Сюжеты:
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Жители Башкирии взяли 10 миллиардов рублей микрозаймов в 2017 году

Сегодня, 11:23Экономика
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