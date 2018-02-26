«Судоремонтно-судостроительный завод Уфы» может избежать банкротства
Внешний управляющий ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» Уфы (ССЗ, входит в Башкирское речное пароходство, находящееся в процедуре банкротства) направила в арбитражный суд Башкирии ходатайство о прекращении процедуры внешнего управления и восстановлении платежеспособности предприятия, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан».
Как следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротах, кредиторы предприятия одобрили это решение 21 февраля.
Напомним, что на торгах в январе внешним управляющим был продан производственный комплекс предприятия, который находится в Кузнецовском затоне за 136,34 млн руб. Актив, который пригоден для жилищного строительства, приобрела неизвестная компания «Дионис».
Выручки с продажи этого актива хватило для того, чтобы рассчитаться с основными кредиторами – госинвесткомпанией Башкирии «Региональный фонд» (25,14 млн руб.) и ФНС (1,19 млн руб.).
Напомним, что с заявлением о признании компании банкротом в арбитражный суд Башкирии в октябре 2016 года обратилась компании ООО «Фонд жилищного строительства – недвижимость» (на 75% принадлежит самому себе, на 25% — ГУП ФЖС). Позже задолженность перед крупными кредиторами выкупил «Региональный фонд».