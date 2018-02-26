На содержание дорог Башкирии направят до 2,33 миллиарда рублей

По результатам семи аукционов федеральное управление автодорог «Приуралье» Росавтодора отберет подрядчиков для заключения контрактов на содержание федеральных дорог на территории Башкирии, сообщает «Коммерсант-Уфа».

Стоимость контрактов составляет до 2,33 миллиардов рублей, из них три контракта стоимостью 615,8 миллионов рублей заключат на работы по содержанию трассы Уфа-Оренбург, два стоимостью 668,6 миллиона рублей - на содержание участка М-7 «Волга» и еще два контракта стоимостью 1,04 миллиарда рублей - на участок трассы М-5 «Урал».