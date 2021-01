Минстрой Башкирии сообщил о средней стоимости жилья по городам и районам

В Башкирии утвердили рыночную стоимость квадратного метра жилья на первый квартал 2021 года. Документ Министерства строительства и архитектуры был опубликован на сайте правовой информации Башкирии.

Так, в Уфе квадратный метр жилья будет стоить 47 тысяч рублей – на 8,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Как оказалось, самое дешевое жилье можно приобрести в Межгорье и Агиделе – 25,3 и 28,4 тысяч рублей за квадратный метр. Дороже всего квартиры обойдутся жителям Стерлитамака и Октябрьского – 46,9 и 44,3 тысячи рублей. Также прописана средняя стоимость квадратного метра в 54 районах Башкирии. Лидерами по высокой стоимость жилья по-прежнему остались Уфимский и Стерлитамакский районы – 39,1 и 39,5 тысяч рублей. Наименьшая стоимость квадратного метра зафиксирована в Аскинском и Зилаирском районах Башкирии. Там можно купить квартиру из расчета в 30 и 30,3 тысячи за квадратный метр.

