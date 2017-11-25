В Башкирии многие частники могут лишиться тракторов

В Башкирии 38% частных тракторов, снегоходов и прицепов могут оказаться вне закона из-за введения электронных паспортов на технику.

В настоящее время гостехосмотр в Башкирии прошло 76% тракторов, снегоходов, прицепной и другой самоходной техники (один из лучших показателей в РФ), но на частных подворьях – лишь 62%.

Это проблема. Потому что многие личные подсобные хозяйства (ЛПХ) используют «убитую», списанную, несколько раз перепроданную технику без каких-либо документов. Немало механизаторов-пенсионеров собрали тракторы из хлама. Такая техника уже не может быть зарегистрирована никогда. Единственное, что может сделать пожилой механизатор – это тайком вспахать свой и соседский огород, чтобы трактор не забрали на штрафстоянку.

Республика такое уже проходила в 2003-2005 годах, когда массово изымались нелегальные мотоциклы, мопеды и сотнями сдавались в металлолом. Потому что со штрафстоянок юные владельцы без прав забрать их не могли (счета за хранение были большие).

Пока владельцы ЛПХ как-то выкручиваются, платят 100-рублёвые штрафы, но скоро это кончится. Инспекторам гостехнадзора больше не надо будет стучать в ворота в глухих деревнях. Они просто включат ноутбук во время дорожных проверок. Потому что грядёт введение обязательного электронно-паспортного учёта самоходной техники.

– Соответствующий законопроект уже более года находится в Госдуме и практически согласован со всеми ведомствами, – рассказывает начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ Ринат Галимов. – Механизаторы-частники не смогут зарегистрировать у нас списанную технику, тракторы без продажных документов, ПТС и без удостоверений трактористов-машинистов.

Закон будет введен без сомнений в любое время. И сейчас остался единственный шанс узаконить снегоходы, тракторы и прицепы через суд, по типовому заявлению и отработанной схеме. Нужно пройти по цепочке продавцов, найти хотя бы двух свидетелей, подтверждающих факт владения трактором и пригласить их в суд. Для многих трактор стоимостью от 500 тысяч до 3 миллионов рублей – единственное средство выживания в сёлах. Это социальный фактор.

- При этом техника не должна находиться в розыске (соответствующая база данных у нас есть), - заметил специалист. - Проводя краткий обзор обращений на выездных приёмах граждан, скажу, что запрет, который мы ввели на сдачу экзаменов зимой, снят не будет. Потому что лично видел, как экзаменуемый на комбайне во время гололёда едва не скатился с горы в кювет. Мы не можем рисковать человеческими жизнями. Техника не отапливается, есть масса других неудобств. Срок сдачи экзаменов утвержден совместно с министерством образования республики – до конца октября.

- Часть вопросов касалась сложностей с регистрацией разрешительных документов на портале госуслуг, - продолжил Ринат Галимов. - 22 и 23 ноября данный ресурс «зависал». Мы связались с госкомитетом РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая республика», попросив разобраться в проблеме. Электронная регистрация документов на легковые и грузовые автомобили тоже в первое время шла с пробуксовкой, но сейчас эти проблемы решены. Надо набраться терпения.

Пенсионеры просят восстановить удостоверения на управление тракторами, полученные и утерянные ими давно. Оптимальный способ – обратиться в архив учебных заведений, где они обучались и найти там какие-нибудь записи. Заново проходить весь курс обучения не требуется, но экзамены сдавать придется обязательно.