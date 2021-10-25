Повышение ставки Центробанком: что будет с ценами на квартиры и ипотечными ставками?

— В нашей структуре продаж ипотечные сделки занимают существенную долю и по статистике средние одобренные ставки на рынке недвижимости с июня уже выросли на 0,8% на новостройки. Очередное повышение ключевой ставки Центробанка, конечно же приведет к удорожанию кредитов, причем как ипотеки, так и займов для застройщиков, предприятий промышленности строительных материалов, транспортных компаний и иных участников девелоперского процесса. Что в свою очередь повлияет на дальнейшее повышение цен на квартиры. И среди наших банков партнёров уже есть те, кто заявил о повышении ставки по ипотеке на 1% в течении этой недели. Поэтому если у вас есть необходимость в покупке собственного жилья не стоит откладывать этот вопрос в долгий ящик. К тому же, несмотря на повышение ставки и уменьшение лимита по программе «Льготная ипотека», с 1 июля 2021 года была расширена программа «Семейная ипотека». Теперь приобрести новое жильё по сниженной ипотечной ставке могут и те молодые семьи, в которых недавно родился первенец. Сниженная ипотечная ставка в свою очередь даёт прекрасную возможность приобрести семейную квартиру большей площади. Например, купить 4-комнатную студию в ЖК «Новатор» по программе «Семейная ипотека», можно с ежемесячным платежом от 37 800[1] руб. в месяц, — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».