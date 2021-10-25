Повышение ставки Центробанком: что будет с ценами на квартиры и ипотечными ставками?

В пятницу, 22 октября, Банк России уже шестой раз подряд повысил ключевую ставку. И несмотря на то, что рынок ждал ужесточения денежно-кредитной политики, решение ЦБ оказалось жестче, чем прогнозировали аналитики. По данным компании Bloomberg более 50% опрошенных экономистов прогнозировали повышение ставки на 0,25 п. п., в то время как остальные ожидали повышения на 0,5 п. п.
По итогам заседания ЦБ принял решение о повышении сразу на 0,75 п. п.: с 6,75% до 7,5% годовых. Таким образом, показатель вернулся на уровень июня-июля 2019 года. Свое решение регулятор объясняет разогнавшейся инфляцией, которая превышает прогнозные показатели и к концу года ожидается в интервале 7,4-7,9%.
По мнению экспертов финансового рынка, рост ключевой ставки продолжится и в декабре мы увидим повышение еще на 0,25 п. п. либо на 0,5 п. п. Что в свою очередь скажется на стоимости ипотечных продуктов, и по словам представителя «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Пучкарёва, к концу года средняя ипотечная ставка может вырасти до 9,8%.
С ним соглашается и управляющий директор УК «Финам Менеджмент» Николай Солабуто, который советует не откладывать оформление ипотеки если такие планы у вас есть. «Ипотеку лучше оформлять сейчас. Но обязательно по фиксированной ставке на весь срок. От плавающих ставок лучше отказаться, так как они могут расти вслед за ростом ключевой ставки ЦБ», — советует он.
О тенденции повышения ставок по ипотеке и увеличении стоимости жилья говорят и крупнейшие игроки строительного рынка нашей Республики.
— В нашей структуре продаж ипотечные сделки занимают существенную долю и по статистике средние одобренные ставки на рынке недвижимости с июня уже выросли на 0,8% на новостройки. Очередное повышение ключевой ставки Центробанка, конечно же приведет к удорожанию кредитов, причем как ипотеки, так и займов для застройщиков, предприятий промышленности строительных материалов, транспортных компаний и иных участников девелоперского процесса. Что в свою очередь повлияет на дальнейшее повышение цен на квартиры. И среди наших банков партнёров уже есть те, кто заявил о повышении ставки по ипотеке на 1% в течении этой недели. Поэтому если у вас есть необходимость в покупке собственного жилья не стоит откладывать этот вопрос в долгий ящик. К тому же, несмотря на повышение ставки и уменьшение лимита по программе «Льготная ипотека», с 1 июля 2021 года была расширена программа «Семейная ипотека». Теперь приобрести новое жильё по сниженной ипотечной ставке могут и те молодые семьи, в которых недавно родился первенец. Сниженная ипотечная ставка в свою очередь даёт прекрасную возможность приобрести семейную квартиру большей площади. Например, купить 4-комнатную студию в ЖК «Новатор» по программе «Семейная ипотека», можно с ежемесячным платежом от 37 800[1] руб. в месяц, — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Напомним, что кроме более низкой ставки, чем у льготной ипотеки, «Семейная ипотека» имеет еще одно преимущество — высокие лимиты, до 6 000 000 руб. А первоначальный взнос всего от 15%. Благодаря этому имея на руках всего 1 миллион рублей можно, купить просторную квартиру в современном жилом комплексе. Эксперты подчеркивают, что условия «Семейной ипотеки» позволяют не только приобрести недвижимость на выгодных условиях сегодня, но и рефинансировать ранее взятый кредит. То есть даже если на сегодняшний день у вас ещё нет детей, но вы их планируете в ближайшее время, после рождения ребёнка вы сможете значительно уменьшить ставку и существенно сократить ежемесячный платёж.
[1] Сумма рассчитана на 4 с квартиру в литере № 3 ЖК «Новатор» по программе «Семейная ипотека» от Банка Россия. Площадь квартиры 68,5 кв. м. Первоначальный взнос 15%. Ставка 4,99% годовых. Срок кредитования 20 лет.