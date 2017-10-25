Лингвисты и юристы усомнились в решении башкирского судьи по иску Роснефти

У экспертов возникли подозрения в том, что автором текста решения по иску «Роснефти» к АФК «Система» является судья Ирина Нурисламова.

Адвокат Московской коллеги адвокатов Алексей Мельников сделал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявление, претендующее на сенсацию. По его словам, результаты лингвистической экспертизы текста решения, которое вынесла судья Арбитражного суда Башкирии Ирина Нурисламова по иску НК «Роснефть» к АФК «Система», он мог быть написан другим человеком.

Известно, что экспертизу провел Институт русского языка им. Виноградова при Российской Академии наук. Его сотрудники сравнили текст решения по иску «Роснефти» с содержанием других решений, принятых этой же судьей за 2017 год. Все они были взяты из картотеки арбитражных дел, доступ к которой можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Башкирии.

По итогам исследования эксперт пришел к выводу, что текст решения по спору вокруг «Башнефти» «имеет существенные отличия от других текстов по целому ряду лингвистических параметров». Экспертизу проводила ведущий научный специалист института, кандидат филологических наук Ирина Левонтина.

- Я не знаю, достаточным ли основанием является вот одно единственное это мое исследование, но, вполне возможно, что может встать вопрос вообще о дисквалификации этой судьи. Если будет установлено, что действительно авторство принадлежит не ей, то тогда встанет вопрос, кем был написан текст и законно ли это, — заявил Мельников.