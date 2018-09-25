Доходы консолидированного бюджета Башкирии за 8 месяцев выросли на треть

За прошедшие 8 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Башкирии (это сумма всех бюджетов – республиканского, городских, районных) поступило 157,9 миллиарда рублей. Это почти на треть – на 27% – больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом на официальном сайте сообщает республиканский Минфин.

Основные источники доходов внутриреспубликанкских бюджетов следующие:

- налог на прибыль – 50,5 млрд рублей (37,7% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов),

- налог на доходы физических лиц – 34 млрд рублей (25,4%),

- акцизы – 13 млрд рублей (9,7%),

- налоги на имущество – 13 млрд рублей (9,7%),

- налоги на совокупный доход – 5,8 млрд рублей (4,4%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 2017 года увеличились поступления:

- налога на прибыль – на 20,4 млрд рублей или в 1,7 раза (в связи с поступлением разового платежа в виде возмещения убытков по мировому соглашению между АФК «Система» и ПАО АНК «Башнефть»),

- налога на доходы физических лиц – на 3,8 млрд рублей или на 12,5%,

- налогов на имущество – на 1,4 млрд рублей или на 12,3%,

- налогов на совокупный доход – на 0,6 млрд рублей или на 11,4%,

Также снизились поступления акцизов на 0,3 млрд рублей или на 2,5%.

Расходы консолидированного бюджета составили за последние 8 месяцев текущего года 123,7 миллиарда рублей. Соответственно, профицит консолидированного бюджета Башкирии, превышение доходов над расходами, составил 34,2 миллиарда рублей.

По сравнению с прошлым годом расходы выросли на 10,6%. В основном – 94,3 млрд рублей или 76,3% – бюджетные деньги были направлены на социальную сферу. На капитальные вложения и дорожное хозяйство был потрачен примерно каждый десятый рубль – 13,8 млрд рублей или 11,1% всех расходов консолидированного бюджета.

Отдельно бюджет Башкирии исполнен по доходам на 135,0 миллиарда рублей (+29,7% к прошлому году) и по расходам на 105,3 миллиарда рублей (+10,9% к прошлому году).