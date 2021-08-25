Жизнь в формате премиум

И это не удивительно, люди с высоким уровнем дохода выбирают для себя не просто дом, а определенный стиль жизни и социальное окружение, которые подчеркнут статус владельца недвижимости.
Как выглядит идеальное пространство для жизни? Премиальным, продуманным, стильным... Высокие потолки, большие окна, эргономичные планировочные решения, скоростные лифты и уютное лобби. Уникальный интерьер и благоустроенная территория, созданные ведущими архитектурными и дизайнерскими бюро. Это пространство, в котором есть все для роскошной жизни. Все удобства сосредоточены в одном месте и находятся в вашем распоряжении. Это пространство, открывающее доступ ко всем значимым местам Уфы. Оно находится в самом центре столицы, предлагая прогуляться по историческим улицам или окунуться в светскую жизнь столицы.
Именно здесь, в самом центре нашей столицы введён в эксплуатацию амбициозный проект - клубный дом «Соты» от одного из ведущих застройщиков Республики ГК «Первый Трест». Гордо возвышаясь в историческом центре, он привлекает взгляды прохожих и вызывает интерес гостей нашего города. Так, что же скрывается за необычным фасадом и какие привилегии будут доступны будущим жильцам?
Мы искренне считаем, что в современном жилом комплексе комфортным должно быть не только наполнение дома, но и прилегающая территория. Двор - это первое, что мы видим, выходя на улицу. Грамотно спроектированное пространство - это безопасность, функциональность, досуг и эстетика. По нашему мнению, двор должен быть центром притяжения, мотивируя жителей проводить больше времени на свежем воздухе. Для детей – это возможность развиваться и познавать мир, для взрослых - отдыхать и заряжаться энергией, для подростков - возможность становиться частью сообщества с одинаковыми интересами. Наша команда по-настоящему вложила душу в проект, стремясь сделать его наиболее современным и продвинутым, рассказал Тимур Гадеев, заместитель генерального директора ГК «Первый Трест».
Безопасность и приватность для жителей обеспечивает закрытое внутридворовое пространство с разнообразными зонами отдыха. Одной из отличительных особенностей является уникальная по своему наполнению зона WorkOut.
- Мы искренне считаем, что здоровье является основным залогом полноценной жизни и верим в способность спорта объединять и вдохновлять людей на действия. Спорт держит нас в форме. Учит дисциплине. Помогает достигать поставленных целей, успешно решать жизненные задачи и преодолевать трудности. Именно поэтому мы внедряем и пропагандируем активный образ жизни, реализуя в своих проектах уникальные спортивные зоны. Например, на территории клубного дома «Соты» мы создали настоящий фитнесс-зал под открытым небом. Там установлены тренажёры для проработки всех групп мышц. И самое главное, что для тренировок не нужно быть профессиональным спортсменом, с оборудованием справится даже новичок. На каждом тренажере размещен QR-код, с помощью которого перед занятием можно изучить технику безопасности и рекомендации по правильному выполнению упражнений, –отметил Тимур Гадеев, заместитель генерального директора ГК «Первый Трест».
Специалисты уверяют, что результативность занятий спортом можно существенно повысить, если начать тренироваться на улице. Свежий воздух позволяет ускорять процессы метаболизма и окисления жиров, насыщать кровь кислородом, а значит, улучшать общее самочувствие и настроение. Кроме того, тренировка под открытым небом – это ещё и естественное получение витамина D. Немаловажно и разнообразие вариантов, ведь кроме зоны для силовых тренировок, застройщик реализовал полноценную баскетбольную площадку. На которой можно не только играть в баскетбол, но и заниматься йогой, пилатесом и медитацией. Чтобы проверить это на практике, жильцам клубного дома «Соты» нужно всего лишь выйти во двор.
Движение – залог здоровья и отличного настроения не только для взрослых, но и для детей. Чтобы ребёнок оставался здоровым, успешным и счастливым, необходимо правильно организовать его досуг. И один из способов увлечь ребят активными занятиями – продуманная игровая зона.
Для реализации проекта в клубном доме «Соты», специалисты ГК «Первый Трест» выбрали детскую игровую площадку, канадского производителя Rainbow Play System, выполненную из экологически чистых и безопасных для детей материалов.
От того, из чего сделаны домики, качели, горки и другие элементы игровых комплексов, зависит их безопасность, надежность и долговечность, а также внешний вид двора в целом. Установленный игровой комплекс имеет сертификацию IPEMA и ASTM, а в его конструкции использованы только высококачественные материалы: цельный брус из североамериканского кедра, яркий экструдированный пластик, а также защищённый винилом металл. Кроме прекрасного внешнего вида, эта площадка очень функциональна и подойдёт детям от 3 до 14 лет, поделился Тимур Гадеев, заместитель генерального директора ГК «Первый Трест».
Здесь, есть все атрибуты для детского счастья и полета фантазии. Большое пространство комплекса оборудовано множеством башенок, лестниц, подъёмных мостов, скалодромов, горок, комнаток, тоннелей и переходов. Получается целый сказочный мир, где можно играть в принцесс, пиратов, средневековых рыцарей или даже космических путешественников! Эта игровая зона обязательно станет точкой притяжения, как маленьких жильцов жилого комплекса, так и их гостей.
- Мы убеждены в том, что по-настоящему комфортным может быть только тот двор, из которого не хочется уходить. Именно по этому принципу и реализуются дворовые пространства в наших проектах. Чтобы жильцы не стремились в свободное время покидать жилой комплекс, а детям было интересно играть и развиваться в своем дворе. Пристальное внимание уделяется деталям: элементам наполнения детских и спортивных площадок, а также элементам озеленения и ландшафтного дизайна, - рассказал Тимур Гадеев, заместитель генерального директора ГК «Первый Трест».
"Соты" - это не просто "квадратные метры", это - особая атмосфера. Прилегающая территория станет образцом городской культуры отдыха, которая сочетает street-art и комфорт. В проекте - пешеходный променад с озеленением и фонтаном, который органично впишется в окружающий пейзаж и станет островком живой природы в центре города, создавая комфортную среду и новую точку притяжения для жителей Уфы.
Озеленение клубного дома «Соты» продолжает тему минималистичного современного дизайна в благоустройстве всей территории. Его акцентами станут высокие архитектурные кустарники, высаженные в кашпо рядом с входом в лобби и вдоль улицы Цюрупы. Разрастаясь, они будут образовывать графичные кроны, а их листья каждую осень будут радовать горожан яркими красками. Кроме кустарников, на территории высажены ландшафтные травы, которые как отголосок «дикой природы» являются одним из самых современных трендов городского озеленения. А благодаря хорошо подобранным пейзажным композициям, цветение одних растений будет сменяться цветением других, с весны до поздней осени, что также добавит цветовых акцентов, рассказал Тимур Гадеев, заместитель генерального директора ГК «Первый Трест».
Напомним, что 12 августа, реализованный проект посетил Глава региона и уделив внимание прилегающей территории, отметил важность сохранения концепции исторического центра и благоустройства общественных пространств.
Клубный дом «Соты» можно назвать одним из примеров комфортной городской среды. На сегодняшний день дом введён в эксплуатацию, а благоустройство территории находится на финальном этапе. Кроме уже реализованных зон отдыха, в планах застройщика – сделать аллею современных скульптур, которая станет новым местом притяжения для жителей нашего города.
Справка о компании
ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 400 000 кв. м в Уфе - это 5 жилых комплексов: ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК «Новатор» и ЖК Grand&Grand.