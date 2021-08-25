Жизнь в формате премиум

- Мы искренне считаем, что здоровье является основным залогом полноценной жизни и верим в способность спорта объединять и вдохновлять людей на действия. Спорт держит нас в форме. Учит дисциплине. Помогает достигать поставленных целей, успешно решать жизненные задачи и преодолевать трудности. Именно поэтому мы внедряем и пропагандируем активный образ жизни, реализуя в своих проектах уникальные спортивные зоны. Например, на территории клубного дома «Соты» мы создали настоящий фитнесс-зал под открытым небом. Там установлены тренажёры для проработки всех групп мышц. И самое главное, что для тренировок не нужно быть профессиональным спортсменом, с оборудованием справится даже новичок. На каждом тренажере размещен QR-код, с помощью которого перед занятием можно изучить технику безопасности и рекомендации по правильному выполнению упражнений, –отметил Тимур Гадеев, заместитель генерального директора ГК «Первый Трест».