Самой важной новостью на сегодняшний день, пожалуй, стали разъяснения, прозвучавшие от представителя крупного инвестора, готового реализовать масштабный проект в районе поселка Русский Юрмаш (Уфимский район).
Речь идет о землях, за счет которых, в том числе, планируется возмещать средства пострадавшим заимодавцам. Комментарий представителя инвестора звучит обнадеживающе.
— Мы уже вложили в данный проект довольно серьезные средства. В частности, миллионы рублей вложены в подготовку земли и увеличение стоимости этого актива. При этом до сих пор мы не имеем реальных гарантий его реализации и опираемся только на обещание, которое дал глава Башкирии Радий Хабиров, — отметил представитель инвестора Ильгиз Бахтияров.
По его словам, определенную тревогу у инвестора вызывает активность правоохранительных органов. Напомним, в начале этого лета было возбуждено уголовное дело против неопределенного круга лиц по подозрению в мошенничестве, проведенном посредством инвестиционной площадки «Золотой запас».
По мнению наших юристов, ситуация с «Золотым запасом» является сугубо хозяйственным спором и не должна быть предметом уголовного расследования, которое может существенно осложнить реализацию инвестиционного проекта, в том числе по срокам. В случае активного развития событий в уголовном направлении мы будем вынуждены выйти из проекта. Несмотря на уже вложенные в него средства, риски, которые возникнут для нашего бизнеса в связи с расследованием уголовного дела, могут оказаться совершенно неприемлемыми. Разумеется, после этого исчезнут и источники финансирования для возмещения ущерба пострадавшим вкладчикам, подчеркнул представитель инвестора.
Напомним, инвестиционная площадка «Золотой запас» при «Роскомснаббанке» задумывалась, как площадка для кредитования малого бизнеса за счет средств заимодавцев. Потенциальный инвестор мог собрать свой собственный портфель из ценных бумаг компаний разных сфер деятельности на срок инвестирования от 1 месяца до 1,5 лет. Всего через площадку кредитовались около 40 фирм. К слову, и само ООО «Золотой запас» заключало договора займа, их насчитывается около сотни.
Площадка была доступна всем, кто имел в кармане от 10 тысяч рублей. Взамен инвесторам был обещан доход в размере до 17% годовых. По окончании срока инвестирования средства по желанию можно было вывести из оборота или повторно вложить.
Гром грянул в марте 2019 года, когда Центробанк отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». Счета компаний, обслуживаемых в этом финансовом учреждении, оказались заморожены. В их числе оказались и семь фирм, сотрудничавших с платформой «Золотой запас»: ООО «Новация», «Парк-Сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений» и «Советник». При этом более 30 компаний, получавших займы через «Золотой запас», но открывших расчетные счета в других банках, продолжают исправно выполнять свои обязательства перед заимодавцами. В результате пострадавшими оказались более 4 тысяч инвесторов, суммарный объем требований превышает 2 млрд рублей.
По данным председателя Совета по правам человека при главе Башкирии Владимира Барабаша, который взял под контроль ситуацию с «Золотым запасом», сейчас в реестре кредиторов числятся 2,7 тысячи человек с суммарным объемом требований чуть более 1,4 млрд рублей (без учета процентов). Эту же цифру общей задолженности перед гражданами подтвердили в феврале текущего года и в МВД Башкирии.
По мнению представителей инициативных групп заимодавцев, возврату оставшихся денег могло бы способствовать введение внешнего управления в фирмах-заемщиках, которые получали средства через инвестиционную площадку «Золотой запас». После введения процедуры наблюдения в отношении фирм-должников и проверки их хозяйственной деятельности удалось обнаружить целый ряд ценных активов, которые и стали главной гарантией возмещения ущерба пострадавшим заимодавцам.
Как утверждают юристы, самым ценным активом, которым располагают фирмы-заемщики, являются земельные участки в районе поселка Русский Юрмаш в Уфимском районе. Именно их готов выкупить вышеупомянутый крупный инвестор, чтобы реализовать свой масштабный проект. Для ускорения процесса инвестор даже вложил средства в оформление всех необходимых документов. Принципиальное одобрение и поддержку такому ходу событий выразил глава Башкирии Радий Хабиров, однако это вовсе не означает, что на пути не осталось препятствий.
На сегодняшний день известно, что земельные участки, признанные гарантом возврата денег заимодавцам «Золотого запаса», проходят процедуру переоформления из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Эта процедура позволит избежать продажи столь ценного актива по заниженной цене, поскольку рыночная цена земель населенных пунктов значительно выше, чем сельхозугодий. То есть по большому счету процедура переоформления проводится в защиту интересов пострадавших заимодавцев «Золотого запаса».
Сейчас уже идет процесс проектирования, в нем принимают участие администрация Уфимского района и институт «Башкиргражданпроект». Работы там много, поскольку речь идет об огромной территории. Определенные сложности связаны с согласованием проекта с различными федеральными структурами, а также с администрациями соседних районов и руководством прилегающих к земельным участкам коммерческих структур, рассказал Владимир Барабаш.
По словам Владимира Барабаша, сейчас готовится генеральный план на земельные участки, принадлежавшие ранее фирмам-заемщикам, которые сотрудничали с «Золотым запасом». Это огромный объем работы с документами, плюс топографическая съемка, геологические изыскания, геодезия и так далее. Необходимо также провести корректировку генплана Русско-Юрмашевского сельсовета Уфимского района.
— Этим как раз и занимается сейчас институт «Башкиргражданпроект». Я считаю большой удачей, что удалось подключить его к работе, поскольку именно этот проектный институт выполнял предыдущую версию генплана, а значит, его специалисты знакомы с ситуацией и смогут быстрее вникать в детали проекта, — пояснил Владимир Барабаш
Он также уточнил, что после завершения корректировки генплана будут объявлены публичные слушания с целью утверждения его нового варианта. В соответствии с законом эта процедура займет 45 дней.
После утверждения генплана местными жителями специалисты уже смогут приступить к процессу планировки и межевания первой группы земельных участков. Кстати, проект планировки и межевания также должен утверждаться на публичных слушаниях, на которые отводится 45 дней. Но благодаря тому, что проектом занимается та же организация, что и вносит корректировки в генплан, есть надежда, что это займет значительно меньше времени. Так или иначе, но контракт с «Башкиргражданпроектом» истекает 28 декабря.
Необходимо успеть. Только после этого инвестор сможет начать процесс освоения земельных участков, потому что он получит юридические гарантии. Тогда уже инвестор сможет купить земельные участки, а выплаченные им средства пойдут как раз на выплату ущерба пострадавшим заимодавцам «Золотого запаса», подчеркнул Владимир Барабаш
Прежде всего, следует вспомнить о деятельности арбитражных управляющих, которые вели поиск активов фирм-заемщиков, утвердили списки заимодавцев и проделали массу другой важной подготовительной работы.
В их работе возникало немало подводных камней. Например, почти целый год после отзыва лицензии у «Роскомснаббанка» потребовался на то, чтобы избавиться от разнокалиберных жуликов, которые пытались нажиться на всей этой ситуации. Речь идет, в том числе, о сомнительных компаниях, которые подавали в суд, стараясь заполучить права требования.
Теперь можно смело утверждать: этот этап точно позади и наступил следующий — реализация активов фирм-заемщиков. Тот факт, что появился крупный инвестор, о котором мы упоминали выше, готовый не только приобрести земельные участки, но и, по сути, возместить чужие долги, является одним из самых весомых результатов всей проделанной работы.
— В итоге, была разработана схема, позволяющая соблюсти баланс интересов: рассчитаться с людьми и защитить интересы инвестора. При этом были полностью соблюдены все юридические, судебные и прочие процедуры. Напомню, что инвестор принимал участие в заседании правительственного совещания в формате «Инвестчаса», на котором предложенный им проект получил одобрение главы Башкирии и профильных министров, — уточнил Владимир Барабаш.
По словам Владимира Барабаша, сейчас на горизонте вновь появились некие «интересанты», желающие «погреть руки» на ситуации с «Золотым запасом». В частности, это юристы, которые вдруг начали активно обрабатывать заимодавцев.
Трудности возникают и в связи с активностью отдельных личностей, узнавших о приходе крупного инвестора и решивших в своих корыстных интересах внедриться в процесс. От таких, с позволения сказать, специалистов поступают угрозы оказывать влияние на пострадавших заимодавцев, вывести их на пикеты, усилить давление на следственную группу, расследующую уголовное дело о мошенничестве, и т. д. Цель у таких людей одна — заработать на чужой беде, а в противном случае они грозят сорвать ход реализации проекта, который должен помочь возместить ущерб пострадавшим заимодавцам «Золотого запаса», заявил глава СПЧ при главе Башкирии.
По его словам, «активисты» такого рода, в частности, требуют сейчас ввести в фирмах-заемщиках вместо внешнего управления конкурсное производство, поскольку это якобы ускорит возмещение ущерба.
— Эти люди лукавят, прикрывают свои корыстные намерения громкими заявлениями. Юристы знают, что конкурсное производство представляет собой распродажу активов, однако при этом «активисты» умалчивают, что сейчас активы не имеют достаточной ценности, чтобы покрыть хотя бы часть основного долга. Я считаю, что заинтересованность этих людей может объясняться их желанием в процессе конкурсного производства выкупить активы по дешевой цене. А интересы пострадавших заимодавцев волнуют их меньше всего. Но мы стараемся контролировать ситуацию и не допустить такого развития событий, — заверил собеседник.
Mkset продолжает следить за развитием событий.