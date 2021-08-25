По мнению наших юристов, ситуация с «Золотым запасом» является сугубо хозяйственным спором и не должна быть предметом уголовного расследования, которое может существенно осложнить реализацию инвестиционного проекта, в том числе по срокам. В случае активного развития событий в уголовном направлении мы будем вынуждены выйти из проекта. Несмотря на уже вложенные в него средства, риски, которые возникнут для нашего бизнеса в связи с расследованием уголовного дела, могут оказаться совершенно неприемлемыми. Разумеется, после этого исчезнут и источники финансирования для возмещения ущерба пострадавшим вкладчикам, подчеркнул представитель инвестора.