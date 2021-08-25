Как сообщает tass.ru, Кушнера подозревали в неуплате налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 52,4 млн рублей по выплатам страховых премий за 2009–2010 гг. По мнению следствия, в начале 2009 года он, работая в должности генерального директора страховой компании, оформил соглашения между ЗАО «Банк Русский стандарт» и ЗАО «Русский стандарт страхование» о страховании владельцев банковских карт, после чего незаконно воспользовался правом на освобождение от уплаты налогов. Как отмечалось в сообщении пресс-службы Следственного комитета России, основанием для начала расследования в 2013 году послужили результаты налоговой проверки.
Отмечается, что в 2014 году налоговый спор между ЗАО «Русский стандарт страхование» и Федеральной налоговой службой России № 50 по г. Москве разрешился в судебном порядке в пользу компании. Однако, несмотря на то, что суд признал решение налоговиков недействительным, осенью 2020 года расследование уголовного дела возобновилось. И вот теперь, спустя год после повторного возбуждения дела, Следственный комитет сообщил, что принято решение о прекращении уголовного преследования Антона Кушнера по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ — в связи с отсутствием состава преступления.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева прокомментировала решение следственных органов. Она заявила, что решение о завершении уголовного дела можно считать настоящей победой. По ее словам, большой вклад в разрешение этого вопроса внесли эксперты Pro Bono, Общественный совет Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» и прокуратура г. Москвы, которая объективно рассматривала поступавшие по этому делу обращения. Минеева также заявила о необходимости усиления работы по защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.
Напомним, ранее бизнес-омбудсмен уже предлагала на время расследования уголовных дел не определять предпринимателей в следственные изоляторы (СИЗО), а применять по отношению к ним альтернативные виды содержания. По словам Минеевой, налоги, контроль и проверки в отношении бизнеса необходимо оставить, так как эти меры связаны со здоровьем граждан и качеством жизни.