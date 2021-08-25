Как сообщает tass.ru, Кушнера подозревали в неуплате налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 52,4 млн рублей по выплатам страховых премий за 2009–2010 гг. По мнению следствия, в начале 2009 года он, работая в должности генерального директора страховой компании, оформил соглашения между ЗАО «Банк Русский стандарт» и ЗАО «Русский стандарт страхование» о страховании владельцев банковских карт, после чего незаконно воспользовался правом на освобождение от уплаты налогов. Как отмечалось в сообщении пресс-службы Следственного комитета России, основанием для начала расследования в 2013 году послужили результаты налоговой проверки.