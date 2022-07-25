Унистрой построит в Уфе новый жилой дом на Коммунистической

**** Жилищный накопительный кооператив «Жилищные Возможности» - потребительский кооператив, добровольное объединение граждан на основе членства в целях удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых помещениях путем объединения членами кооператива паевых взносов. Решение Банка России от 13.08.2014 г.: «Присвоить регистрационный номер 187 записи о ЖНК «Жилищные Возможности» и включить сведения о нем в реестр ЖНК». В целях обеспечения непредвиденных расходов и покрытия убытков кооператива формируется резервный фонд, размер которого определяется Уставом ЖНК. Членом кооператива может быть гражданин, достигший 16-летнего возраста. Размер вступительного членского взноса составляет 10 000 рублей. Размер ежемесячного членского взноса составляет 1 000 рублей. Максимальный срок паенакопления ограничен только сроком нахождения пайщика в кооперативе. Минимальный срок нахождения и паянакопления для выкупа квартиры составляет 2 года. В соответствии со ст. 24 ФЗ от 30.12.2004 г. №215 «О ЖНК» член Кооператива должен обеспечить погашение всех затрат, связанных приобретением квартиры, указанной в п.1.1. Соглашения о бронировании. Более подробно о ЖНК «Жилищные Возможности» на сайте: znkrf.ru