В Уфе больше всех получают айтишники, работники сферы транспорта и логистики

В Уфе самыми высокооплачиваемыми за первое полугодие стали ИТ-специалисты, работники транспорта и логистики, сообщает «РБК». В расчет брался рейтинг зарплат за период с января по июнь текущего года.

По данным рейтинга, уфимские айтишники получают в среднем 56 тысяч рублей. На втором месте — представители сферы транспорта и логистики. Им работодатели предлагают около 48 тысяч рублей. на третьем месте сфера производства — там зарплата составляет почти 45 тысяч рублей. Чуть меньше получают специалисты в строительстве, недвижимости — их средний заработок составляет 43,1 тысячу рублей и 41,8 тысяч рублей.