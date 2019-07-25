В Уфе больше всех получают айтишники, работники сферы транспорта и логистики
25 июля, 18:10ЭкономикаЗлата ЗуковичФото: pixabay.com
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Рейтинг предоставили эксперты сервиса Работа.ру.
В Уфе самыми высокооплачиваемыми за первое полугодие стали ИТ-специалисты, работники транспорта и логистики, сообщает «РБК». В расчет брался рейтинг зарплат за период с января по июнь текущего года.
По данным рейтинга, уфимские айтишники получают в среднем 56 тысяч рублей. На втором месте — представители сферы транспорта и логистики. Им работодатели предлагают около 48 тысяч рублей. на третьем месте сфера производства — там зарплата составляет почти 45 тысяч рублей. Чуть меньше получают специалисты в строительстве, недвижимости — их средний заработок составляет 43,1 тысячу рублей и 41,8 тысяч рублей.
За первые полгода предложения работодателей по зарплате в среднем в Уфе не превышали 42,3 тысячи рублей.
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