В администрации главы Башкирии решили обновить стулья, диван и столики за полмиллиона

По данным портала госзакупок, государственное казенное учреждение РБ «Хозяйственное управление» объявило конкурс на оказание услуг по ремонту мебели с использованием материала исполнителя. Цена контракта 496 тысяч рублей.

Согласно документации госзакупки всего надо отремонтировать 160 стульев, один диван и два журнальных столика.

Тканью такого цвета надо обновить стулья.

В стульях надо заменить обивочную ткань, наполнитель сидений и спинок, декоративные мебельные гвозди, удалить старое покрытие деревянных элементов, отшлифовать их и покрыть лаком. Эта работа оценивается в 3 тысячи рублей (за каждый стул). Всего работы на стульях оценены в 480 тыс руб.

Также надо заменить обивочную ткань дивана за 10 тысяч рублей и удалить старое покрытие двух журнальных столиков, отшлифовать и покрыть их лаком - за 6 тысяч рублей .

Окончание срока подачи заявок на электронный аукцион – 1 августа. Аукцион проведут 5 августа. В нем могут принять участие только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные НКО, говорится в материалах госзакупки.