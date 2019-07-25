УФАС: Ремонт Башдрамтеатра в Уфе идет с нарушениями

Как сообщает Коммерсантъ-Башкортостан со ссылкой на региональное управление ФАС, в ведомстве частично признали обоснованной заявку предпринимательницы Захаровой, которая сочла необходимым сообщить, что заказчик сообщил в аукционе поставку конкретного звукового оборудования.

Соответствующее предписание ему уже выдано.

Напомним, что изначальная стоимость контракта превысила около 441,78 млн рублей. Ремонт в столетний юбилей театра будет произведен за счет средств бюджета.

В театре планируют обновить системы пожаротушения, вентиляции, кондиционеры, звуковое и монтажное оборудование. На всех системах должна быть гарантия в 5 лет.