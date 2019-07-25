УФАС: Ремонт Башдрамтеатра в Уфе идет с нарушениями
25 июля, 16:47ЭкономикаНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Специалисты ведомства выявили нарушения при отборе подрядчика капремонта Башдрамтеатра.
Как сообщает Коммерсантъ-Башкортостан со ссылкой на региональное управление ФАС, в ведомстве частично признали обоснованной заявку предпринимательницы Захаровой, которая сочла необходимым сообщить, что заказчик сообщил в аукционе поставку конкретного звукового оборудования.
Соответствующее предписание ему уже выдано.
Напомним, что изначальная стоимость контракта превысила около 441,78 млн рублей. Ремонт в столетний юбилей театра будет произведен за счет средств бюджета.
В театре планируют обновить системы пожаротушения, вентиляции, кондиционеры, звуковое и монтажное оборудование. На всех системах должна быть гарантия в 5 лет.
Аукцион в связи с разбирательствами перенесли на 7 августа.
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