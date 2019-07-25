Минэкологии Башкирии заключило контракт на расчистку русла реки Аургазы
Стоимость контракта более 8,6 миллионов рублей.
По данным СПАРК-Интерфакс, министерство природопользования и экологии Башкирии заключило контракт с победителем электронного аукциона на работы по расчистке реки Аургазы в деревне Новые Карамалы Аургазинского района республики.
Первоначальная цена контракта была 10 млн 284 тыс руб. Контракт был заключен с ООО «Строительная компания «Гидрострой» на сумму 8 млн 690 тыс 678,48 руб.
Согласно контракту, работы разделены на два этапа. В первоначальном варианте контракта на первом этапе предусмотрены затраты в размере 3,5 млн руб, в том числе на подготовительные работы (9 тыс руб) и на воспроизводство водных биоресурсов (1,623 млн руб), на втором этапе – в размере 8,651 млн руб – на очистку русла реки.
По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Строительная компания «Гидрострой» с уставным капиталом в 15 625 руб зарегистрирована в Новокузнецке Кемеровской области принадлежит единственному владельцу Кириллу Герасимову.
В 2017 году минэкологии Башкирии уже заключало контракт с этой же компанией на сумму 28 млн 929 тыс руб, на работу по расчистке и дноуглублению реки Стерля на участке от моста по ул. Водолаженко до ул. Садовая в черте Стерлитамака. Контракт также был разделен на два этапа, работы в 2017 году оценивались в 23,06 млн руб, в 2018 – в 5,868 млн руб. Контракт был расторгнут в ноябре 2018 года, вторая сумма исполнителю контракта оплачена не была. Причины расторжения контракта в дополнительном соглашении не указываются.