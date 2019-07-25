Минэкологии Башкирии заключило контракт на расчистку русла реки Аургазы

Согласно контракту, работы разделены на два этапа. В первоначальном варианте контракта на первом этапе предусмотрены затраты в размере 3,5 млн руб, в том числе на подготовительные работы (9 тыс руб) и на воспроизводство водных биоресурсов (1,623 млн руб), на втором этапе – в размере 8,651 млн руб – на очистку русла реки.

В 2017 году минэкологии Башкирии уже заключало контракт с этой же компанией на сумму 28 млн 929 тыс руб, на работу по расчистке и дноуглублению реки Стерля на участке от моста по ул. Водолаженко до ул. Садовая в черте Стерлитамака. Контракт также был разделен на два этапа, работы в 2017 году оценивались в 23,06 млн руб, в 2018 – в 5,868 млн руб. Контракт был расторгнут в ноябре 2018 года, вторая сумма исполнителю контракта оплачена не была. Причины расторжения контракта в дополнительном соглашении не указываются.