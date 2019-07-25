Кредитор третьей очереди: Как в Башкирии строитель разорился из-за заказов МУП

23 июля строитель из башкирского города Кумертау Александр Захаров пришел на прием к бизнес-омбудсмену республики, сообщила его жена Альгиза Захарова. Из-за долгов перед ним муниципального предприятия он вынужден был продать все свое имущество и теперь остался без средств существования.

Долги перед строителем у МУП «Стройзаказчик» (учредитель — администрация Кумертау) стали расти с 2013 года и постепенно достигли более 17 миллионов рублей. Больше всего строителя подкосил заказ на реконструкцию административного здания в жилой дом в деревне Ира. Захаров вложил туда свои 13 миллионов рублей, а МУП с ним не рассчитался.

Руководил муниципальным предприятием тогда Алексей Егоров. Возглавлял администрацию Кумертау нынешний вице-премьер Борис Беляев.

Позже Захарову предложили взяться за строительство нового жилого дома — в Кумертау, на улице Машиностроителей. Мол, средства, вырученные с продажи квартир в нем, пойдут в счет оплаты долга. И снова кинули.

Семье Захаровых пришлось продать жилье, машину, взять кредиты, чтобы как-то рассчитаться с рабочими и по другим обязательствам. Теперь Александр Захаров не может нормально жить, он болен. Диагноз — «синдром обструктивного апноэ сна, тяжелая степень. Хроническая ночная гипоксемия». Средств на лечение, разумеется, взять неоткуда.

Сам строитель из-за долгов муниципального предприятия тоже имеет долги — кредиты, налоги, всего, по данным СПАРК-Интерфакс, он имеет более 3,5 млн руб долгов, часть из которых, более миллиона, он уже погасил.

Арбитражный суд Башкирии в 2015 году признал долги МУП «Стройзаказчик» и постановил взыскать с него в пользу Александра Захарова почти 13, 44 млн руб. Но этих денег он так и не увидел.

Сейчас МУП «Стройзаказчик» находится в стадии ликвидации. Его имущество уже распродали, деньги, вырученные от продажи, идут на погашение долгов кредиторам первой и второй очереди. Государство и банки свои деньги получают, а строитель, как кредитор третьей очереди — нет.

Дома построены, деньги тому, кто их строил — не уплачены. Как в такой ситуации вообще может развиваться бизнес?

Последней каплей горя стало решение судебных приставов забрать последнюю машину, которая находилась у Захаровых на ответственном хранении. Это решение было признано судом неверным, но машину так и не вернули.

Сейчас строитель оспаривает решение суда, который отказал арбитражному управляющему «Стройзаказчика» в признании недействительной сделки по передаче 19 квартир дома на улице Машиностроителей в собственность ООО «Гамма». Их стоимость оценивается почти в 39 миллионов рублей. Но, похоже, рассчитывать на положительное решение суда не стоит, в апелляции он уже его проиграл.

Теперь надежда лишь на то, что муниципалитет будет нести субсидиарную ответственность за долги учрежденного им предприятия.

Ранее позиция муниципалитета была высказана письменно за подписью первого заместителя главы Кумертау Ирины Головановой так: «Собственник имущества унитарного предприятия не отвечает по обязательствам своего унитарного предприятия».

Вчера, 24 июля, Медиакорсеть задала вопрос врио главы Башкирии Радию Хабирову об ответственности муниципалитета в такой ситуации.

— Муниципалитет должен нести субсидиарную ответственность, вопросов нет, — сказал Радий Хабиров.