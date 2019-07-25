Контрафактная алкогольная продукция в Башкирию поступает с соседнего государства

Сегодня, 25 июля, эксперты и журналисты обсуждали тему «Борьбы с алкогольным контрафактом и поддержки легальных производителей алкоголя» на пресс-конференции, организованной «Коммерсантом».

Начальник отдела УЭБ и ПК МВД по РБ Марат Гузаиров сообщил, что «за 6 месяцев текущего года в сфере производства алкогольной и спиртосодержащей продукции выявлено 1949 правонарушений, пресечена деятельность пяти подпольных цехов в таких городах, как Стерлитамак, Сибай и в районах Стерлитамакском и Мелеузовском. Из незаконного оборота изъято более 51 тонны алкогольной суррогатной продукции, в том числе и приспособления для этой деятельности. Заведены 53 уголовного дела, наложены штрафы на сумму более 4 млн. рублей.

В Мелеузовском районе пресечена деятельность нелегального цеха. Общий объём изъятой нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции различных наименований более 7 тонн. Возбуждено уголовное дело. При взаимодействии с ГИБДД была задержаны жители Воронежской, Свердловской областей при перегрузке с автомобиля на другой нелегальной продукции.

В целом динамика выявления положительная.

В настоящее время нелегальную водку везут не только из северокавказских республик, но и из Казахстана. Чаще всего изготавливают подделку дорогостоящих брендов: виски, коньяк, бренди, водку. Суррогат распространяется через мелких торговцев (кафе, рестораны) и через граждан, желающих на этом заработать. За 6 месяцев направлено 37 уголовных дел».

- Мы строим семимиллионник в Булгаково с шестью итальянскими линиями. Со временем и в зависимости от того, как будем реализовывать свою продукцию, будем наращивать мощности. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы, в апреле–мае следующего года планируем запуск производства, — рассказал журналистам генеральный директор АО «Башспирт» Рауф Нугуманов.

- Конечная стоимость этого проекта 2,7 млрд рублей, - сказал он. - Мы открыты к предложениям инвесторов для дальнейшего использования старых трех зданий в Уфе, Бирске и Стерлитамаке. Есть предложения по запуску и производства пива, сидра, бутилированной воды под брендом «Башспирта». Мы готовы и к созданию совместных предприятий.

В целом на объемах реализации запрет продажи алкогольной продукции в праздничные дни не повлиял.

На вопрос корреспондента «Медиакосети», как достичь идеи «Без якшырак булдырабыз!» и догнать «Татспирт», Рауф Нугуманов ответил: «Качество выпускаемой „Башспиртом“ продукции уже выше. Башспирт — это гарант качества, это чистозерновой спирт. Поэтому со следующего года наша продукция будет выходить под брендом "Башбиоспирт". Такой биоматериал не производится нигде, даже у наших соседей».