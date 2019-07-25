Для обанкротившегося производства индюшатины в Башкирии нашелся новый инвестор
Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури намерена взять в аренду группа миллиардера Александра Клянчина.
Накануне, 24 июля, стало известно, что появился инвестор, изъявивший желание взять в аренду Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури, который всего несколько лет назад был известен как один из крупнейших производителей индюшатины в стране, но потом резко сбавил обороты и попал под банкротство по инициативе налоговиков. Подробности сообщило издание «КоммерсантЪ-Башкортостан».
Инвестором выступила московская компания «Птицеводческий комплекс Урал», её бенефициаром считают владельца гостиничной сети Azimut Hotels, миллиардера, Александра Клянчина.
По данным СМИ, инвестор хочет арендовать БПК имени Гафури, а в перспективе, возможно, и выкупить совсем, чтобы до конца текущего года реанимировать производство, замороженное в 2017 году. Аренда БПК имени Гафури за год может эксперты оценили в 600 млн руб. Подробности сделки пока не раскрываются ни инвестором, ни основным кредитором банкрота – Россельхозбанком.
Кстати, вчера на встрече с журналистами врио главы Башкирии Радий Хабиров упомянул, что БПК имени Гафури скоро вполне может возобновить работу.
Напомним, компания принадлежала экс-депутату Госдумы Марселю Юсупову (точнее – его дочери Нелли) и владельцу Уралкапиталбанка Дамиру Камилову (лицензия данного финансового учреждения была отозвана в 2018 году. В марте 2019 года БПК имени Гафури арбитражный суд был признан банкротом по инициативе налоговой службы. Общий объем требований кредиторов составляет более 17 млрд руб., из них 12 млрд руб. - задолженность перед Россельхозбанком.