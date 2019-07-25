Для обанкротившегося производства индюшатины в Башкирии нашелся новый инвестор

Накануне, 24 июля, стало известно, что появился инвестор, изъявивший желание взять в аренду Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури, который всего несколько лет назад был известен как один из крупнейших производителей индюшатины в стране, но потом резко сбавил обороты и попал под банкротство по инициативе налоговиков. Подробности сообщило издание «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Инвестором выступила московская компания «Птицеводческий комплекс Урал», её бенефициаром считают владельца гостиничной сети Azimut Hotels, миллиардера, Александра Клянчина.

По данным СМИ, инвестор хочет арендовать БПК имени Гафури, а в перспективе, возможно, и выкупить совсем, чтобы до конца текущего года реанимировать производство, замороженное в 2017 году. Аренда БПК имени Гафури за год может эксперты оценили в 600 млн руб. Подробности сделки пока не раскрываются ни инвестором, ни основным кредитором банкрота – Россельхозбанком.

Кстати, вчера на встрече с журналистами врио главы Башкирии Радий Хабиров упомянул, что БПК имени Гафури скоро вполне может возобновить работу.