Чистая прибыль «Магнита» в апреле-июне снизилась почти на 40%
Во втором квартале 2019 года чистая прибыль ритейлера «Магнит» сократилась на 39,5% - до 6,3 миллиарда рублей в сравнении с тем же периодом минувшего года.
Чистая розничная выручка компании в апреле-июне нынешнего года возросла на 10,8%, составив 333,3 миллиарда рублей. Об этом информирует RNS.
Представители «Магнита» рассказали, что ритейлер сокращает чистую прибыль уже второй квартал подряд. Так в январе-марте 2019 года чистая прибыль компании снизилась на 51,2% и достигла 3,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
За указанный выше промежуток времени «Магнит» открыл 661 магазин в формате «у дома» и дрогери. Это почти вдвое больше, чем было открыто ритейлером в апреле-июне минувшего года. Торговые площади компании увеличились на 218 000 квадратных метров.
Оптовые продажи «Магнита» выросли на 26,7% и составили 7,4 миллиарда рублей. Произошло это по большей части благодаря консолидации продаж с «СИА Групп».