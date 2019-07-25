Чистая прибыль «Магнита» в апреле-июне снизилась почти на 40%

Чистая розничная выручка компании в апреле-июне нынешнего года возросла на 10,8%, составив 333,3 миллиарда рублей. Об этом информирует RNS.

Представители «Магнита» рассказали, что ритейлер сокращает чистую прибыль уже второй квартал подряд. Так в январе-марте 2019 года чистая прибыль компании снизилась на 51,2% и достигла 3,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный выше промежуток времени «Магнит» открыл 661 магазин в формате «у дома» и дрогери. Это почти вдвое больше, чем было открыто ритейлером в апреле-июне минувшего года. Торговые площади компании увеличились на 218 000 квадратных метров.