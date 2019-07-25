Чистая прибыль Danone в январе-июне сократилась на 14%

Так с начала текущего года операционная прибыль компании выросла на 41,8% - до 1,543 миллиарда евро. Так в Европе объем продаж продукции Danone за указанный промежуток времени увеличился на 1,2%, составив 12,648 миллиарда евро. В США и Канаде компания реализовала товара на 6,851 миллиарда евро. Продажи здесь возросли на 1,3%. В остальных странах мира в первом полугодии продажи продуктов питания Danone в целом выросли на 1,1% - до 5,797 миллиарда евро.