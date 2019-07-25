Чистая прибыль Danone в январе-июне сократилась на 14%
В первых двух кварталах 2019 года чистая прибыль производителя продуктов детского и здорового питания Danone упала на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В январе-июне текущего года чистая прибыль Danone составила 1,035 миллиарда евро. Об этом информирует RNS.
Так с начала текущего года операционная прибыль компании выросла на 41,8% - до 1,543 миллиарда евро. Так в Европе объем продаж продукции Danone за указанный промежуток времени увеличился на 1,2%, составив 12,648 миллиарда евро. В США и Канаде компания реализовала товара на 6,851 миллиарда евро. Продажи здесь возросли на 1,3%. В остальных странах мира в первом полугодии продажи продуктов питания Danone в целом выросли на 1,1% - до 5,797 миллиарда евро.
В апреле-июне нынешнего года аналогичный показатель продаж Danone в Европе вырос на 1,3%, достигнув отметки в 6,496 миллиарда евро, в США и Канаде реализация товара увеличилась на 0,5% – до 3,471 миллиарда евро, а в других государства – на 2,2% или до 3,02 миллиарда долларов в денежном эквиваленте.