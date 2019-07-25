«Башавтотранс» официально возглавил Надир Самиев

ГУП «Башавтотранс» возглавил Надир Самиев, который был исполняющим обязанности, а до того ранее занимавший должность директора УПАТП № 1 — уфимского филиала «Башавтотранса». Об этом сообщили в пресс-службе минземимущества Башкирии.

Напомним , конкурс был назначен на 19 апреля и состоял из двух этапов. На первом кандидаты должны были пройти тестирование на знание специфики предприятия, основ законодательства, маркетинга, управления предприятием, финансового аудита. На втором этапе планировалось рассмотреть программы развития Башавтотранса.

Смена руководства была инициирована Радием Хабировым еще в начале своей деятельности в качестве врио главы Башкирии. Он возмутился тем, что активы предприятия готовятся к продаже, а сам «Башавтотранс» находится в предбанкротном состоянии. После этого бывший директор Разим Махиянов подал в отставку, а Надир Самиев 30 октября 2018 года возглавил его с приставкой и. о.