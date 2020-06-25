«Башнефть» демонстрирует устойчивость в неблагоприятных макроэкономических условиях

Вчера, 24 июня, прошло годовое общее собрание акционеров «Башнефти». Из соображений эпидемической безопасности оно было проведено в заочной форме.

2019 год был успешным

Одним из главных вопросов повестки общего собрания акционеров было подведение итогов 2019 года. Под управлением НК «Роснефть» компания «Башнефть» сохранила финансово-экономическую устойчивость и достигла хороших производственных результатов.

Прежде всего уточним информацию о ключевых показателях деятельности компании по итогам 2019 года: выручка компании достигла 854,6 млрд рублей, операционная прибыль – 116,6 млрд рублей, чистая прибыль – 76,8 млрд рублей. Разумеется, такие результаты неразрывно связаны с производственными успехами, о многих из которых Медиакорсеть ранее уже сообщала читателям.

Так, в 2019 году уровень добычи, осуществляемой компанией в Башкортостане, как в основном регионе своей деятельности, был сохранен на уровне предыдущего периода. Точнее общий объём добычи на зрелых месторождениях в республике по итогам прошлого года составил 16,3 млн тонн, а по всем активам – 18,7 млн тонн нефти.

Ярким событием стал первый в стране запуск в опытно-промышленную эксплуатацию системы «Цифровое месторождение» в Илишевском районе Башкирии, проведенный в торжественной обстановке в рамках выставки «Газ. Нефть, Технологии — 2019». От внедрения новейших цифровых технологий в «Башнефти» ждут значимого экономического эффекта, прежде всего, в виде существенного роста производственных показателей.

Помимо этого, «Башнефть» продолжила активно наращивать свою ресурсную базу за счет геологоразведки и внедрения таких передовых технологий разработки месторождений, как, например, горизонтальное бурение. Его доля составила 77,5%, и это является одним из самых высоких показателей в нефтегазовой отрасли страны.

В 2019 году усилиями специалистов «Башнефти» на карте нашей страны появились четыре новых месторождения и 86 продуктивных залежей с предварительно оцененными суммарными запасами нефти промышленных категорий около 10,5 млн тонн. В целом с учетом переоценки запасов эксплуатируемых месторождений и новых приобретений прирост запасов

достиг 38,2 млн тонн нефти, этот объём более чем вдвое превышает уровень добытой нефти за 2019 год.

При этом объем первичной переработки «Башнефти» в минувшем году вырос на 2,3% и достиг уровня в 18,7 млн тонн на фоне снижения этого показателя в целом по стране. Такую положительную тенденцию в «Башнефти» объясняют, в первую очередь, повышением эффективности операционного управления нефтеперерабатывающими заводами.

Кстати, существенной синергии в нефтепереработке и нефтехимии «Башнефть» достигла благодаря сокращению операционных и логистических затрат, формированию единой производственной цепочки между уфимскими НПЗ и перерабатывающим комплексом «Роснефти». Это касается, например, налаженных между заводами взаимных поставок высокооктановых бензиновых компонентов.

Повышенное внимание автомобилистов в 2019 году было приковано к новому высокооктановому бензину АИ-100, промышленное производство которого по собственной технологии и реализацию начала «Башнефть». Запуск нового продукта состоялся благодаря модернизации уфимского нефтеперерабатывающего комплекса, проведенной в рамках стратегии «Роснефть-2022».

В 2019 году большим событием также стал запуск промышленного производства дорожного битума по новому ГОСТу 33133-2014 на производственной площадке «Башнефть-Новойл», как и годом ранее на площадке «Башнефть-Уфанефтехим». Это позволило не снизить наращивание объемов производства высококачественного битума в рамках федеральной программы развития транспортной системы и модернизации автодорог России. Отметим, что в данном случае также сработала синергия предприятий «Роснефти», поскольку технология производства нового битума была ранее разработана Средневолжским НИИ нефтепереработки «Роснефти», она позволяет существенно улучшить эксплуатационные характеристики продукта и повысить долговечность дорожного покрытия.

Важность текущего момента

Проблемы, которые в первом полугодии 2020 года всему миру принесла пандемия коронавируса, ударили и по нефтяникам, причем вкупе с падением цен на нефть и сильным снижением спроса на нефтепродукты. Ряд компаний в условиях резкого уменьшения денежного потока приняли решение сократить расходы, включая капитальные затраты.

Однако в «Башнефти» приняли иное решение, которое в будущем принесет ощутимую пользу. Компания в 1 квартале 2020 года не только продолжила реализацию инвестиционных программ, но и увеличила капитальные вложения на 10% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

– Это позволит в будущем, при восстановлении спроса на нефть и нефтепродукты, оперативно выйти на докризисный уровень производственной деятельности и обеспечить Компании конкурентное преимущество, – отметили в компании.

Итак, куда направляются инвестиции «Башнефти»? Разумеется, в производство, т.е. в создание основы для будущего развития. Одним из ключевых проектов, по которому активизировалась работы в текущем году, стала реконструкция установки гидрокрекинга на производственной площадке «Башнефть-Уфанефтехим» в рамках модернизация уфимского нефтеперерабатывающего комплекса. Её запуск позволит существенно повысить технологические возможности нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти». По уточненным данным, примерно на 3% вырастет выход светлых нефтепродуктов, в число которых входят моторные топлива. В этом проекте применяются самые современные технологии, что улучшит технико-экономические показатели установки и повысит уровень промышленной безопасности.

Добавим, что это не единственный проект «Башнефти», связанный с модернизацией уфимского нефтеперерабатывающего комплекса. Так, на производственной площадке «Башнефть-Уфанефтехим» уже близится к финалу реконструкция комплекса производства ароматических углеводородов и блока газофракционирования установки каталитического крекинга углеводородов.

Перешел в новую стадию развития успешно стартовавший на базе ООО «РН-Кат» в Стерлитамаке проект «Роснефти» по производству собственных катализаторов для нужд нефтепереработки, которые позволяют выпускать топливо самого высокого экологического стандарта. Это событие стало серьезным шагом в снижении импортозависимости нефтепереработки нашей страны. В 2020 году расширилась география поставок катализаторов гидроочистки дизельного топлива. Теперь их стали поставлять не только на уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти», но и заводы НК «Роснефть» в Сызрани и Рязани.

Такая же долгосрочная стратегия реализуется и в блоке добычи «Башнефти». Компания проводит активную работу по восполнению запасов углеводородного сырья в Башкирии, чтобы сохранить добычу нефти на зрелых месторождениях в республике на долгие годы вперед. В текущем году было пробурено 7 поисково-разведочных скважин и построены 5 скважин. В целом в 2020 году на территории нашей республики планируется провести геологоразведку в республике на площади более 845 квадратных километров.

Подытоживая отметим, «Башнефть», как и другие компании отрасли, оказалась в непростых условиях в связи с пандемией и внешними экономическими факторами. В этой ситуации в компании выбрали выверенную стратегию по сохранению ключевых инвестиционных программ и взвешенному планированию производственной деятельности. Это позволяет сохранять устойчивость в сложный период времени и сформировать основу для дальнейшего развития.

Несмотря на кризис, дивиденды будут

На общем собрании акционеров также голосовали за выплату дивидендов по итогам 2019 года. Несмотря на резкое ухудшение макроэкономической ситуации из-за пандемии COVID-19, обвал мировых цен на нефть, общее собрание акционеров поддержало предложение Совета директоров «Башнефти» о выплате дивидендов в размере 107 рублей 81 копейка на одну обыкновенную акцию. Таким образом на выплату дивидендов будет направлено 25% чистой прибыли компании за 2019 год.

Вышесказанное означает, что Башкирия, будучи крупным акционером компании, уже в скором времени получит в виде дивидендов значительные ресурсы, которые можно будет использовать для решения важных социальных задач в регионе.