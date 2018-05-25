В Санкт-Петербурге обсудили проблемы моногородов Башкирии

Они обсудили итоги реализации соглашений, заключенных между Республикой Башкортостан и Фондом, в части развития муниципальных образований региона с монопрофильной структурой экономики. Разговор остановился на вопросе выполнения мероприятий и ключевых показателей приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».

Во время встречи отдельно упомянулись функционирующие в Башкирии территории опережающего социально-экономического развития «Белебей» и «Кумертау», в частности обсуждались мероприятия по привлечению резидентов в эти места. Также поднимались вопросы касательно других ТОР РБ – в Белорецке. Благовещенске, Нефтекамске и Учалах.