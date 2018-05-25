Сечин назвал уровень цен на нефть в стоимости 2000-х годов

Заявление бизнесмена прозвучало во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018). Об этом пишет портал rns.online .

В своих расчетах Сечин учитывал изменения стоимости доллара и уровня инфляции. Он призвал помнить, что на цену «черного золота» влияют такие факторы, как валютная составляющая, инфляция, а также процентные ставки на ее стоимость.