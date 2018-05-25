Сечин назвал уровень цен на нефть в стоимости 2000-х годов
Сегодня, 16:35Экономика
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По словам руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, нынешний уровень стоимости нефти в ценах 2000-х годов ниже 45 долларов за баррель.
Заявление бизнесмена прозвучало во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018). Об этом пишет портал rns.online.
В своих расчетах Сечин учитывал изменения стоимости доллара и уровня инфляции. Он призвал помнить, что на цену «черного золота» влияют такие факторы, как валютная составляющая, инфляция, а также процентные ставки на ее стоимость.
Большинство из перечисленных выше факторов контролируются Вашингтоном. Регуляторы США используют данные инструменты для предоставления своим производителям конкурентного преимущества, резюмировал Сечин.
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