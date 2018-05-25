Почему в Башкирии владельцы теплиц могут потерять субсидии

Мы поинтересовались у специалистов: насколько критична ситуация? И могут ли овощеводы рассчитывать на господдержку?

– Нынешний сезон для тепличников выдался не простым, – рассказывает председатель Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств «Туймазинец» Минзагит Шангареев. – Ужесточились требования газовиков, затянулись холода.

По словам Шангареева, до 29 апреля теплицы отапливались в зимнем режиме, из-за чего овощеводы еле-еле смогли свести концы с концами. По сравнению с прошлым годом по состоянию на 25 апреля оптовая цена килограмма огурцов снизилась 80 рублей до 60. Таким образом рентабельность уменьшилась до 3-5%.

- В целом конкуренция на овощном рынке обострилась – предложение начало опережать спрос, - говорит Минзагит Шангареев. - Наши обращения в минсельхоз республики возместить часть процентной ставки по кредитам или затраты на возведение капитальных теплиц остались без внимания.

Овощеводы, которые начали модернизацию своих теплиц, готовы в них вкладываться, говорит Минзагит Шангареев. Но без господдержки в таком затратном деле не обойтись.

Пока каркасы теплиц без плёнки стоят, и речь не идёт о выводе 60 гектаров площадей из оборота, но всё может поменяться.

– В 2014 году тепличники получили субсидии по возмещению затрат на энергоносители, – говорит директор Информационно-консультационного центра Рамиля Карамуллина. – В 2015 году – на элитные семена в размере 6 миллионов 245 тысяч рублей и погектарные субсидии – 18 миллионов 245 тысяч рублей. В 2016 году на элитные семена республика выделила 3 миллиона 480 тысяч рублей и более 13 миллионов рублей погектарных субсидий.

В прошлом году эти виды субсидий отменили, предложив возмещать затраты на минеральные удобрения. Однако хозяйства, закупающие химикаты за наличные, воспользоваться субсидиями не смогут.

В прошлом году по этому виду субсидирования 28 тепличных хозяйств в среднем вернули по 70 – 80 тысяч рублей с гектара (всего – 10 миллионов 711 тысяч рублей). Потому что они выполнили главное условие господдержки – вложили в виде минудобрений в один гектар не менее 180 тысяч рублей.

В нынешнем году субсидирование затрат на минудобрения возможно летом, но при условии предоставления отчета об урожайности теплиц весеннего типа – 15, зимнего – 25 центнеров с гектара.

- Мы пытаемся собрать данные об урожайности с овощеводов, чтобы отправить их в Уфу, - говорит Рамиля Карамуллина. - Однако многие не сообщают об урожайности, ссылаясь на коммерческую тайну. Подчеркну суть субсидирования: правительство республики отсекло от господдержки неэффективные хозяйства.

- Оно также обязано поддерживать и смежные направления агропромышленного комплекса – семеноводство, производство каркасных теплиц, - добавляет эксперт. - Поэтому не будут субсидироваться гибридные семена первого поколения огурцов, помидоров, капусты, моркови, как не являющиеся родительскими формами. К тому же они не гарантируют высокую урожайность. Заявку можно подавать только на элитные сорта, указанные в соответствующем реестре.

Также возможно частичное возмещение затрат на внедрение каркасных теплиц, изготовленных в Илишевском РТП.

Мнение тепличников выражается примерно так: «Мы не хотим бегать с отчетами за мизерные субсидии, потому что значительную часть химподкормки мы покупаем в «пожарном порядке» за наличные, у разных поставщиков».