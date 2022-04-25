В России упростили процесс замены импортных стройматериалов

Правительство упростило порядок подтверждения пригодности материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве. Это позволит застройщикам быстрее найти замену импортным стройматериалам. Об этом сообщает «Российская газета».
Как отмечает член Общественного совета при минстрое РФ Рифат Рузилевич Гарипов, это сокращает срок подтверждения пригодности вновь разработанных на территории России и передаваемых в массовое производство стройматериалов, а также тех, производство которых только осваивается по зарубежным технологиям. По его мнению, нововведение позволит снизить риск дефицита стройматериалов из-за внешних ограничений и ускорит сроки строительства и ввода зданий в эксплуатацию. Предполагается, что процесс импортозамещения ускорится по отделочным материалам, утеплителям и трубам.
Согласно новому порядку, срок подтверждения пригодности отечественных стройматериалов сокращен с 90 до 10 рабочих дней, благодаря отказу от разделения процедуры на «министерскую» и «подведомственную» части и созданию механизма подтверждения пригодности по системе «одного окна». Для подтверждения характеристик стройматериалов, которые ввозятся из-за границы, российские органы стройнадзора будут учитывать результаты испытаний, проведенных в зарубежных лабораториях. Кроме того, будут автоматически продлены на два года сроки действия уже выданных технических свидетельств о пригодности материалов, конструкций и технологий.
По мнению главного директора по строительству ГК «КОРТРОС» Николая Складнева, сроки подтверждения сокращены на очень существенный период, благодаря этому российские поставщики перестанут «погрязать» в бюрократических процедурах, а импортозамещение в отрасли будет идти гораздо быстрее.
По информации пресс-службы ГК «Первый Трест» (Башкортостан), в настоящее время больше всего вопросов у застройщиков возникает по закупке инженерного оборудования — лифтов, систем отопления, насосов.