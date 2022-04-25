В России упростили процесс замены импортных стройматериалов

Как отмечает член Общественного совета при минстрое РФ Рифат Рузилевич Гарипов, это сокращает срок подтверждения пригодности вновь разработанных на территории России и передаваемых в массовое производство стройматериалов, а также тех, производство которых только осваивается по зарубежным технологиям. По его мнению, нововведение позволит снизить риск дефицита стройматериалов из-за внешних ограничений и ускорит сроки строительства и ввода зданий в эксплуатацию. Предполагается, что процесс импортозамещения ускорится по отделочным материалам, утеплителям и трубам.